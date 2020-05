AC Milan esteo echipa  foarte afectata de CORORNAVIRUS! Care este situatia lui Ibrahimovic si a colegilor sai

AC Milan are mai multi jucatori infectati cu coronavirus.

Paolo Scaroni, presedintele Milanului, a dezvaluit ca echipa sa are multi jucatori infectati cu coronavirus, care acum se afla in recuperare.

Daniele Maldini, actualul jucator al milanezilor, si tatal sau Paolo Maldini, fost jucator pe San Siro, au fost ambii loviti de acest nou virus, dar s-au vindecat si sunt in stare buna.

"Avem cativa jucatori infectati in faza de recuperare. Cei doi Maldini sunt acum in regula.", a spus Scaroni pentru WarRoom. "Deja am inceput sa ne antrenam din nou, dar pastram distanta. Fcaem pasi repezi spre revenire. Putem adopta formula germana.", a adaugat presedintele lui Milan.

Scaroni a mai dezvaluit ca il asteapta pe Ibrahimoviic la antrenamente. "Cred ca Ibrahimovic vrea sa joace din nou", a mai spus Scaroni. Zlatan trebuie sa revina in Italia in acest weekend si va trebui sa stea in carantina pentru doua saptamani.

Imagini cu Zlatan Ibrahimovic de cand juca la PSG: