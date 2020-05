FOTO | Cum a aratat Centrul Vechi din Bucuresti in ultimul weekend de dinaintea relaxarii masurilor contra coronavirusului

Centrul Istoric al Capitalei atrage anual peste 2 milioane de turisti straini si se astepta ca numarul acestora sa fie suplimentat cu alte 3-400.000 pe durata Euro 2020.

Altadata una dintre cele mai animate zone ale Bucurestiului, cu sute de baruri, restaurante, magazine si fast-food-uri, dar si vizitat de un numar mare de turisti straini si romani, Centrul Vechi al Bucurestiului a intrat intr-o stare de viata latenta de la mijlocul lunii martie, cand in Romania au inceput sa fie luate masuri de prevenire si control a raspandirii coronavirusului. La doua luni distanta, in ultimul weekend inaintea masurilor de relaxare anuntate de Guvern incepand din 15 mai si ridicarea starii de urgenta, zona istorica a Capitalei arata ca un oras parasit si bantuit de veselia vremurilor trecute.

Pe strazile pustii, cu magazine inchise, restaurante si baruri ferecate cu lanturi si lacate, lipsite de turisti si cu putinii locuitori inchisi in case, cu terasele stranse si anunturi ale ofertelor si concertelor expirate, se vad acum doar echipaje de politie, muncitori care renoveaza spatiile comerciale, curieri pe biciclete, angajatii unui magazin shop and go si ai celor cinci locatii care servesc inca la tejghea pentru transportul de preparate fast-food la domiciliul clientilor. Toti te ocolesc la cei doi metri regulamentari si au masti medicale pe fata.

Strazile pustii sunt stranii, cu o curatenie greu de intretinut cand aici exista activitate, cu o liniste care lasa sa se auda triluri de pasari si cu minute bune in care nu te intalnesti nici cu oameni, nici cu zecile de pisici care, in mod normal, inspectau tacticoase aleile pietruite si incercau sa castige afectiunea si dumicatii clientilor shaormeriilor si pizzeriilor din zona. Fara terasele intinse aproape din cladire in cladire, fara firmele luminoase aprinse, fara muzica bubuind din boxe, fara vacarmul creat de discutiile clientilor si imbierile angajatilor care te invitau in localul lor, dar si fara zgomotul farfuriilor golite de continut, al sticlelor si paharelor ciocnite, al concertelor in aer liber sau chemarile vanzatorilor ambulanti, ai timp sa remarci detalii de arhitectura pe care le-ai trecut cu vederea inainte, ca putinii pomi din zona au inflorit si aerul e mai curat ca niciodata, dar si ca multe localuri au fost lasate fara marfa si mobilier, semn ca poate unii patroni au aruncat deja prosopul in lupta contra coronavirusul.

In mod normal, proprietarii si angajatii acestor localuri trebuiau sa se afle acum in plina aprovizionare, renovare si pregatire pentru intampinarea turistilor veniti pentru meciurile organizate de Romania la Euro 2020, pe langa gazduirea si ospatarea zecilor de mii de turisti italieni, spanioli, israelieni, americani, britanici sau francezi, care navaleau in fiecare weekend in Bucuresti, intr-unul dintre cele mai ieftine si mai exotice city-break-uri posibile in capitalele Uniunii Europene. Rezervele de bere si bautura se mareau, comenzile de mancare, aperitive si deserturi se inmulteau, numarul angajatilor si incasarile cresteau, mai multi bani ajungeau la bugetul de stat si atmosfera era una de carnaval.

Insa, odata cu izolarea impusa de autoritati, hotelurile si hostelurile au ramas inchise sau nu au mai fost inaugurate si s-a dus si avantul pe care il luase turismul bucurestean, cu incasari de peste 1 miliard de euro pe an. Euro 2020 trebuia sa inceapa peste o luna, pe 12 iunie, si trebuia sa tina pana pe 12 iulie, dar competitia a fost amanata pentru vara anului viitor, dupa ce Europa a fost afectata puternic de pandemia de Covid-19, cu multe dintre tarile organizatoare avand zeci de mii de morti, un numar urias de infectati, cheltuieli neprevazute uriase, blocaje economice si sisteme de sanatate luate pe sus de nivelul imbolnavirilor.

Centrul Vechi din Bucuresti se pregateste sa iasa din hibernare pe 15 mai, dar masurile de distantare sociala si de preventie a raspandirii Covid-19 vor dura, probabil, mai multe luni, in cel mai fericit caz. Pana atunci, cartierul a avut un moment de respiro.

Sursa foto: Gabriel Chirea