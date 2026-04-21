”Instalat” ca interimar după plecarea lui Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa, omul ”de casă„ al lui Real Madrid, nu va rămâne la echipă și din sezonul următor. Florentino Perez vrea să numească alt antrenor și ar avea deja o listă cu favoriți.

În acest moment, varianta la care visează șeful lui Real Madrid, Jurgen Klopp, pare foarte puțin probabilă, astfel că în spațiul public au apărute deja alte nume de antrenori, printre care și Jose Mourinho (63 de ani).

Jose Mourinho vrea să revină la Real Madrid!

Fost antrenor la Real Madrid în perioada 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a clubului, Mourinho este dispus să revină pe ”Bernabeu”, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, care citează publicația spaniolă Cadena Ser.

Rămâne de văzut dacă Mourinho reprezintă o soluție bună și pentru Real Madrid. În prezent, ”The Special One” o pregătește pe Benfica Lisabona, cu care este sub contract până în vara anului viitor.

Și Newcastle îl vrea pe Mourinho

Pe lângă Real Madrid, Mourinho este asociat și cu un club din Premier League. În jurul clubului Newcastle planează dezamăgirea după acest sezon în care ”coțofenele” vor rata prezența în Europa, în ciuda bugetului generos pe care l-au avut la dispoziție, iar portughezul ar fi pe lista conducerii pentru sezonul următor.

Jose Mourinho a câștigat cu Real Madrid un campionat în Spania, o Cupă a Regelui și o Supercupă a Spaniei.

De-a lungul carieri, „The Specia One” le-a mai antrenat pe Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, AS Roma și Fenerbahce.