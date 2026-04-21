Patronul american Kyle Krause culege roadele unei strategii de piață excepționale. Clubul a reușit să capitalizeze eficient munca departamentului de scouting, generând fonduri majore din vânzarea fotbaliștilor.

„Niciodată de când proprietarii americani au preluat conducerea, bilanțul dintre venituri și cheltuieli nu a înregistrat un sold activ atât de clar”, a punctat jurnalistul italian Giordano Grassi.

Sumele generate de internaționalii români

Potrivit cifrelor oficiale din anul 2025, fotbaliștii români au jucat un rol important în această redresare bugetară. Dennis Man a fost cedat la PSV Eindhoven pentru suma de 9.096.250 de euro, iar Valentin Mihăilă a plecat la Rizespor în schimbul a 1.948.718 euro.

Alături de fotbaliștii români, Parma a încasat sume importante pe alți jucători cheie: Giovanni Leoni a fost vândut la Liverpool pentru 29.450.000 de euro, Ange-Yoan Bonny a plecat la Inter pentru 22.999.593 de euro, iar Simon Sohm a ajuns la Fiorentina pe 15.165.302 euro. Tabloul plecărilor a fost completat de Woyo Coulibaly (2.004.328 de euro, la Leicester) și Antoine Hainaut (554.045 de euro, la Venezia), ridicând totalul la 81.218.235 de euro.

Krause speră ca banii obținuți în acest sezon să oferă clubului stabilitatea necesară pentru a nu mai depinde exclusiv de vânzările viitoare. Scopul principal al patronului este tranziția de la o echipă care vinde pentru a supraviețui, la una capabilă să își păstreze jucătorii valoroși. „Acest capital nu servește doar la acoperirea costurilor de gestionare, ci reprezintă o pârghie strategică esențială pentru a reduce dependența de vânzări”, a precizat sursa menționată.