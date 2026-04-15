Un club din Premier League e gata să dea lovitura: Jose Mourinho!

Dublu campion al Angliei cu Chelsea, dar și fost antrenor la Manchester United și Tottenham, ”Mou” ar putea reveni în cel mai bogat campionat din Europa, chiar dacă este sub contract până în 2027 cu actuala sa echipă.

Jose Mourinho este pe lista lui Newcastle

Newcastle, una dintre echipele cu pretenții din Premier League, dar și cu un buget impresionant la dispoziție, are un sezon dezamăgitor. ”Coțofenele” sunt pe locul 14, cu doar 42 de puncte și la mare distanță de locurile care asigură participarea în cupele europene.

Oficialii clubului se gândesc deja la sezonul următor și, în cazul în care se va decide despărțirea de Eddie Howe, Jose Mourinho ar fi ”pe listă”. Șefii lui Newcastle îl admiră pe ”The Special One”, scriu jurnaliștii Alex Crook și Ben Jacobs.