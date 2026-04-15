Un club din Premier League e gata să dea lovitura: Jose Mourinho!

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jose Mourinho (63 de ani) este sub contract cu Benfica, dar ar putea reveni în Premier League, unde a antrenat ultima oară în urmă cu cinci ani.

TAGS:
Din articol

Dublu campion al Angliei cu Chelsea, dar și fost antrenor la Manchester United și Tottenham, ”Mou” ar putea reveni în cel mai bogat campionat din Europa, chiar dacă este sub contract până în 2027 cu actuala sa echipă.

Jose Mourinho este pe lista lui Newcastle

Newcastle, una dintre echipele cu pretenții din Premier League, dar și cu un buget impresionant la dispoziție, are un sezon dezamăgitor. ”Coțofenele” sunt pe locul 14, cu doar 42 de puncte și la mare distanță de locurile care asigură participarea în cupele europene.

Oficialii clubului se gândesc deja la sezonul următor și, în cazul în care se va decide despărțirea de Eddie Howe, Jose Mourinho ar fi ”pe listă”. Șefii lui Newcastle îl admiră pe ”The Special One”, scriu jurnaliștii Alex Crook și Ben Jacobs.

Rămâne de văzut dacă Mourinho va fi tentat de o revenire în Premier League, având în vedere că este sub contract cu Benfica. Clubul său este neînvins în acest sezon din Portugalia, dar este doar pe locul trei, cu 69 de puncte, la șapte distanță de liderul FC Porto.

Jose Mourinho a pregătit-o ultima oară în Premier League pe Tottenham. A fost primul club cu care portughezul nu a reușit să câștige un trofeu în fotbalul britanic.

Au urmat AS Roma, Fenerbahce, iar din septembrie 2025 este antrenorul celor de la Benfica Lisabona.

Ca antrenor al Benficăi, Mourinho a bifat până acum 24 de partide. A câștigat 24 dintre acestea, opt s-au încheiat la egalitate și opt au fost înfrângeri.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un român a fost reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion. A plătit peste 3.000 de euro amendă
Un român a fost reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion. A plătit peste 3.000 de euro amendă
ARTICOLE PE SUBIECT
ACUM Arsenal - Sporting: scorul din tur anunță un meci exploziv pentru semifinalele Champions League
ACUM Arsenal - Sporting: scorul din tur anunță un meci exploziv pentru semifinalele Champions League
ULTIMELE STIRI
FC Bayern - Real Madrid 2-3 (4-4 la general), ACUM, pe Sport.ro | Nebunie totală la Munchen! Mbappe marchează
FC Bayern - Real Madrid 2-3 (4-4 la general), ACUM, pe Sport.ro | Nebunie totală la Munchen! Mbappe marchează
Gafă incredibilă a lui Neuer: cadou pentru Real Madrid în primul minut al duelului cu Bayern
Gafă incredibilă a lui Neuer: cadou pentru Real Madrid în primul minut al duelului cu Bayern
„Se duce la Mondial în America!” Pariul inedit pus de Cristiano Bergodi
„Se duce la Mondial în America!” Pariul inedit pus de Cristiano Bergodi
ACUM Arsenal - Sporting: scorul din tur anunță un meci exploziv pentru semifinalele Champions League
ACUM Arsenal - Sporting: scorul din tur anunță un meci exploziv pentru semifinalele Champions League
Proces de milioane în SUA! Lionel Messi, dat în judecată pentru fraudă și încălcarea contractului
Proces de milioane în SUA! Lionel Messi, dat în judecată pentru fraudă și încălcarea contractului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mirel Rădoi, OUT de la FCSB? Reacția lui Gigi Becali

Mirel Rădoi, OUT de la FCSB? Reacția lui Gigi Becali

Urmașul lui Rădoi la FCSB? Mihai Stoica, fără dubii: „E antrenorul sezonului în România!“

Urmașul lui Rădoi la FCSB? Mihai Stoica, fără dubii: „E antrenorul sezonului în România!“

„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa

„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa

Adrian Șut dă lovitura după plecarea de la FCSB: 12,5 milioane de dolari!

Adrian Șut dă lovitura după plecarea de la FCSB: 12,5 milioane de dolari!

Gigi Becali tremură! Mirel Rădoi are oferta pe masă și ar putea pleca de la FCSB. MM: „Unde îi e mai bine!”

Gigi Becali tremură! Mirel Rădoi are oferta pe masă și ar putea pleca de la FCSB. MM: „Unde îi e mai bine!”

Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS

Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS



Recomandarile redactiei
FC Bayern - Real Madrid 2-3 (4-4 la general), ACUM, pe Sport.ro | Nebunie totală la Munchen! Mbappe marchează
FC Bayern - Real Madrid 2-3 (4-4 la general), ACUM, pe Sport.ro | Nebunie totală la Munchen! Mbappe marchează
„Se duce la Mondial în America!” Pariul inedit pus de Cristiano Bergodi
„Se duce la Mondial în America!” Pariul inedit pus de Cristiano Bergodi
Gafă incredibilă a lui Neuer: cadou pentru Real Madrid în primul minut al duelului cu Bayern
Gafă incredibilă a lui Neuer: cadou pentru Real Madrid în primul minut al duelului cu Bayern
ACUM Arsenal - Sporting: scorul din tur anunță un meci exploziv pentru semifinalele Champions League
ACUM Arsenal - Sporting: scorul din tur anunță un meci exploziv pentru semifinalele Champions League
Thomas Neubert a primit oferta și a dat răspunsul
Thomas Neubert a primit oferta și a dat răspunsul
Alte subiecte de interes
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
PSG și-a prezentat transferul de 60.000.000€!
PSG și-a prezentat transferul de 60.000.000€!
Răsturnare de situație în cazul lui Joao Felix: "Nu vreau să se mai speculeze"
Răsturnare de situație în cazul lui Joao Felix: "Nu vreau să se mai speculeze"
CITESTE SI
Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

stirileprotv Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!