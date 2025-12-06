Barcelona a dispus, sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-3, de Betis Sevilla, în etapa a 15-a din La Liga.

Antony a deschis scorul pentru Betis, încă din minutul 6, dar Ferran Torres (foto) a egalat cinci minute mai târziu şi tot el i-a adus pe catalani în avantaj, în minutul 13. Roony Bardghji a majorat diferenţa de pe tabelă, în minutul 31, iar prima repriză a fost închisă de al treilea gol reuşit de Ferran Torres, în minutul 40: 4-1!

Partea secundă a adus alte trei goluri, potrivit news.ro! Primul a fost cel marcat din penalty, de Lamine Yamal, în minutul 59. Apoi, Diego Llorente a înscris, în minutul 85, pentru gazde. Tabela a fost închisă de Cucho Hernandez, care a punctat pentru andaluzi din penalty, în minutul 90. Betis Sevilla – Barcelona s-a terminat cu scorul de 3-5.

Barcelona e lider în La Liga, cu 40 de puncte. Betis ocupă locul 5, cu 24 de puncte.

