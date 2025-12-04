Miercuri, directorul sportiv catalan Deco a temperat această ipoteză în perspectiva următorului mercato.

La mai mult de patru ani după plecarea sa la PSG şi la Miami, „La Pulga” îşi prelungeşte experienţa în MLS. Dar, cu sfârşitul sezonului iminent şi în ciuda prelungirii contractului până în 2028, Lionel Messi vede încă numele său asociat cu Barça în perspectiva transferurilor din iarnă. O opţiune clar respinsă de Deco, miercuri, la Cadena Ser.



Leo Messi nu se mai întoarce la Barcelona: ”Nimeni nu ia în considerare acest lucru”



„Nu cred că este posibil, deoarece Leo are un contract”, a spus directorul sportiv catalan când a fost întrebat dacă crede într-o revenire a lui Messi gratuit sau sub formă de împrumut. „Cred că nimeni nu ia în considerare acest lucru”.



La fel de decisiv în performanţele Inter Miami sau ale Argentinei, Lionel Messi ar trebui să se bucure de o ultimă aventură cu echipa sa naţională la Cupa Mondială din 2026.



Dar chiar dacă în acest moment totul rămâne la stadiul de „speculaţie” sau zvon, Deco este convins că fostul său coechipier ar mai avea multe de oferit din punct de vedere sportiv.



„Leo rămâne întotdeauna Leo şi cred că încă mai are ceva de oferit. Cred că este un jucător extraordinar, dar nu acesta este subiectul momentului”, a continuat directorul blaugrana la postul de radio local. „Acum, nu este un subiect pe care îl vom aborda.”



Înainte de a continua cu impactul pe care Lionel Messi îl are în continuare asupra fanilor Barça: „Desigur, este Leo! Impactul lui Leo va dura toată viaţa. Pentru mine, Leo este cel mai bun jucător din istoria clubului, alături de Johan Cruyff, Ronnie... El face parte din istoria acestui club.”



