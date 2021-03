Barcelona, sfatuita sa scape URGENT de un fotbalist! "Joaca in 10 cand e el pe teren!" Cine este starul facut PRAF dupa eliminarea din Champions League

Unul dintre jucatorii Barcelonei a fost criticat dur dupa eliminarea echipei din Champions League.

Este vorba despre Antoine Griezmann, pe care Hristo Stoichkov nu mai vrea sa-l vada in echipa blaugrana. Fostul fotbalist crede ca Griezmann o incurca pe Barcelona, recomandandu-le catalanilor sa il transfere cat mai curand.

"De fiecare data cand e Griezmann in teren, Barcelona joaca in 10 oameni! Daca vor sa aiba vreo sansa de reusita pe termen lung, trebuie neaparat sa il vanda.

Braithwaite si Trincao ar trebui sa fie folositi inaintea lui, pentru ca ce face Griezmann e de neinteles", a declarat Stoichkov, potrivit publicatiei SportSport.

Francezul a fost transferat de Barcelona in 2019 de la Atletico Madrid, careia catalanii i-au platit 120 de milioane de euro.

"Am mare incredere in Koeman"



Legendarul fotbalist bulgar a vorbit si despre situatia lui Ronald Koeman pe Camp Nou, antrenorul avand sanse mari sa fie demis dupa ce Joan Laporta a castigat alegerile prezidentiale.

Stoichkov a spus ca olandezul ar trebui sa ramana la echipa, tinerii avand multe de invatat de el:

"Cinci ani am jucat impreuna cu Ronald Koeman, deci il cunosc bine. Am mare incredere in el. Oamenii din staff-ul sau au jucat fotbal chiar la Barcelona, ceea ce e foarte important. Tinerii au ce invata de la ei", a spus bulgarul.