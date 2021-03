Revolutia lui Laporta la Barcelona! Haaland, in fruntea listei noului presedinte al catalanilor

FC Barcelona va incerca mai multe transferuri pentru sezonul viitor.

Barcelona il doreste in contiuare pe Eric Garcia de la Manchester City, iar Mundo Deportivo scrie despre posibilitatea ca David Alaba si Sergio Aguero sa soseasca la echipa. Dupa ce catalanii au fost eliminati din optimile de finala UEFA Champions League de catre PSG, s-a vorbit despre campania de transferuri pe care noul presedinte Joan Laporta ar dori sa o faca. Spaniolii au mai multe nume pe lista, iar principalele tinte ar fi: Haaland, Alaba, Eric Garcia si Depay.

"Haaland are o clauza de 75 de milioane de euro pentru aceasta vara, plus comisioanele lui Mino Raiola si ale tatalui sau, iar suma ar ajunge undeva la 100 de milioane de euro", a explicat jurnalistul Oriol Domenech la Radio Catalunya.

Ziaristul a continuat: " Laporta va incerca sa ii transfere pe Haaland si Alaba sezonul viitor pentru a consolida echipa. Eric Garcia si Alaba vor veni liberi de contract."

In cadrul aceleiasi emisiuni s-a vorbit si despre posibilitatea ca Ronald Koeman sa continue pe banca Barcelonei si in sezonul viitor. Daca lucrul asta s-ar intampla, la echipa ar ajunge un jucator pe care olandezul l-a dorit in startul campionatului.

"Daca Koeman continua, ar ajunge si Depay", a spus jurnalistul spaniol.

