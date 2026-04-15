Ibrahima Konate (26 de ani) a intrat în ultimele luni de contract cu Liverpool și s-a zvonit că ar putea pleca de la echipă, după cinci ani. Real Madrid a fost interesată de serviciile sale, în contextul în care francezul putea fi transferat din postura de jucător liber de contract.

Ibrahima Konate, aproape de a semna un nou contract cu Liverpool!

Se pare că interesul din partea ”galacticilor” nu l-a ”mișcat” pe fundașul francez, care a prioritizat semnarea unui nou contract cu Liverpool. După mai multe runde de negocieri, sunt șanse bune ca cele două părți să ajungă la un acord.

Chiar dacă se așteapta ca acesta să plece, Konate este acum foarte aproape de a semna o nouă înțelegere, valabilă pentru încă patru ani, anunță RMC Sport.

Oricum, sunt șanse bune ca Liverpool să aibă ”noutăți” în toate compartimentele din sezonul următor, după sezonul groaznic de pe plan intern. Echipa este pe locul cinci, în ciuda investițiilor de aproape 500 de milioane de euro din vara anului trecut.

În plus, nici Arne Slot nu este sigur de postul său. Rezultatele i-au dezamăgit pe fani, iar în spațiul public au apărut mai multe nume de posibili antrenori care pot prelua echipa, în frunte cu Xabi Alonso.

Liverpool ”tremură” pentru ultimul loc de Champions League

”Cormoranii” sunt acum pe locul cinci, cu 52 de puncte, și profită de faptul că Chelsea a pierdut ultimele trei partide din campionat. Poziția cu numărul 5 este ultima din Premier League care asigură participarea în sezonul următor din UEFA Champions League.

În următoarea etapă, Liverpool va întâlni Everton în deplasare, pe 19 aprilie, duminică, de la ora 16:00, LIVE pe VOYO.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Traian Băsescu, despre noul lider din Ungaria: „Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán, naționalist și suveranist”
Traian Băsescu, despre noul lider din Ungaria: „Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán, naționalist și suveranist”
ARTICOLE PE SUBIECT
”Remontada?”. Florentino Perez a răspuns cu cinci cuvinte, înainte de Bayern - Real Madrid
”Remontada?”. Florentino Perez a răspuns cu cinci cuvinte, înainte de Bayern - Real Madrid
ULTIMELE STIRI
Ce gest! David Silva i-a ținut locul la muncă unui suporter pentru a-l lăsa să meargă la meci
Ce gest! David Silva i-a ținut locul la muncă unui suporter pentru a-l lăsa să meargă la meci
Sepsi OSK - FC Voluntari 1-1. Corvinul, tot mai aproape de promovarea în Superligă!
Sepsi OSK - FC Voluntari 1-1. Corvinul, tot mai aproape de promovarea în Superligă!
Cristi Chivu primește puteri depline la Inter! Ce se întâmplă cu românul după un sezon de vis
Cristi Chivu primește puteri depline la Inter! Ce se întâmplă cu românul după un sezon de vis
„Te așteptai?” Dezvăluirea lui Diego Milito despre Cristi Chivu
„Te așteptai?” Dezvăluirea lui Diego Milito despre Cristi Chivu
Dănuț Lupu a dat un singur nume de antrenor pentru Rapid: ”Pe el l-aș pune”
Dănuț Lupu a dat un singur nume de antrenor pentru Rapid: ”Pe el l-aș pune”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mirel Rădoi, OUT de la FCSB? Reacția lui Gigi Becali

Mirel Rădoi, OUT de la FCSB? Reacția lui Gigi Becali

„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa

„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa

Urmașul lui Rădoi la FCSB? Mihai Stoica, fără dubii: „E antrenorul sezonului în România!“

Urmașul lui Rădoi la FCSB? Mihai Stoica, fără dubii: „E antrenorul sezonului în România!“

Adrian Șut dă lovitura după plecarea de la FCSB: 12,5 milioane de dolari!

Adrian Șut dă lovitura după plecarea de la FCSB: 12,5 milioane de dolari!

Gigi Becali tremură! Mirel Rădoi are oferta pe masă și ar putea pleca de la FCSB. MM: „Unde îi e mai bine!”

Gigi Becali tremură! Mirel Rădoi are oferta pe masă și ar putea pleca de la FCSB. MM: „Unde îi e mai bine!”

Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS

Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu primește puteri depline la Inter! Ce se întâmplă cu românul după un sezon de vis
Cristi Chivu primește puteri depline la Inter! Ce se întâmplă cu românul după un sezon de vis
Dănuț Lupu a dat un singur nume de antrenor pentru Rapid: ”Pe el l-aș pune”
Dănuț Lupu a dat un singur nume de antrenor pentru Rapid: ”Pe el l-aș pune”
„Te așteptai?” Dezvăluirea lui Diego Milito despre Cristi Chivu
„Te așteptai?” Dezvăluirea lui Diego Milito despre Cristi Chivu
Sepsi OSK - FC Voluntari 1-1. Corvinul, tot mai aproape de promovarea în Superligă!
Sepsi OSK - FC Voluntari 1-1. Corvinul, tot mai aproape de promovarea în Superligă!
”Bijuteria” de 322.000.000€ prinde contur! Ar urma să salveze un club uriaș
”Bijuteria” de 322.000.000€ prinde contur! Ar urma să salveze un club uriaș
Alte subiecte de interes
Ce transfer pregătește Real Madrid! Mutarea verii în fotbalul mondial
Ce transfer pregătește Real Madrid! Mutarea verii în fotbalul mondial
Englezii s-au săturat de un jucător de la Liverpool. Nota 4 și o descriere dură după ultimul eșec: ”Nu e bun deloc”
Englezii s-au săturat de un jucător de la Liverpool. Nota 4 și o descriere dură după ultimul eșec: ”Nu e bun deloc”
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

stirileprotv Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

