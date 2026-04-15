Ibrahima Konate (26 de ani) a intrat în ultimele luni de contract cu Liverpool și s-a zvonit că ar putea pleca de la echipă, după cinci ani. Real Madrid a fost interesată de serviciile sale, în contextul în care francezul putea fi transferat din postura de jucător liber de contract.

Ibrahima Konate, aproape de a semna un nou contract cu Liverpool!

Se pare că interesul din partea ”galacticilor” nu l-a ”mișcat” pe fundașul francez, care a prioritizat semnarea unui nou contract cu Liverpool. După mai multe runde de negocieri, sunt șanse bune ca cele două părți să ajungă la un acord.

Chiar dacă se așteapta ca acesta să plece, Konate este acum foarte aproape de a semna o nouă înțelegere, valabilă pentru încă patru ani, anunță RMC Sport.