Ibrahima Konate (26 de ani) a intrat în ultimele luni de contract cu Liverpool și s-a zvonit că ar putea pleca de la echipă, după cinci ani. Real Madrid a fost interesată de serviciile sale, în contextul în care francezul putea fi transferat din postura de jucător liber de contract.
Ibrahima Konate, aproape de a semna un nou contract cu Liverpool!
Se pare că interesul din partea ”galacticilor” nu l-a ”mișcat” pe fundașul francez, care a prioritizat semnarea unui nou contract cu Liverpool. După mai multe runde de negocieri, sunt șanse bune ca cele două părți să ajungă la un acord.
Chiar dacă se așteapta ca acesta să plece, Konate este acum foarte aproape de a semna o nouă înțelegere, valabilă pentru încă patru ani, anunță RMC Sport.
Oricum, sunt șanse bune ca Liverpool să aibă ”noutăți” în toate compartimentele din sezonul următor, după sezonul groaznic de pe plan intern. Echipa este pe locul cinci, în ciuda investițiilor de aproape 500 de milioane de euro din vara anului trecut.
În plus, nici Arne Slot nu este sigur de postul său. Rezultatele i-au dezamăgit pe fani, iar în spațiul public au apărut mai multe nume de posibili antrenori care pot prelua echipa, în frunte cu Xabi Alonso.
Liverpool ”tremură” pentru ultimul loc de Champions League
”Cormoranii” sunt acum pe locul cinci, cu 52 de puncte, și profită de faptul că Chelsea a pierdut ultimele trei partide din campionat. Poziția cu numărul 5 este ultima din Premier League care asigură participarea în sezonul următor din UEFA Champions League.
În următoarea etapă, Liverpool va întâlni Everton în deplasare, pe 19 aprilie, duminică, de la ora 16:00, LIVE pe VOYO.