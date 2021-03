Reactia TRANSANTA a lui Nagelsmann dupa ce s-a scris ca Laporta il vrea la Barcelona: "E lipsa de respect!" Ce a spus antrenorul lui Leipzig

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Julian Nagelsmann (33 ani) este unul dintre numele cu care a fost asociata numirea lui Laporta drept presedinte al Barcelonei. Antrenorul lui Leipzig este vazut ca posibil inlocuitor pentru Ronald Koeman, iar cateva publicatii internationale au anuntat ca noul presedinte al catalanilor l-ar dori la echipa.

Intrebat la conferinta de presa premergatoare meciului cu Frankfurt din Bundesliga despre posibilitatea de face pasul la cluburi precum Barcelona sau Bayern, tehnicianul a raspuns transant.

"Este o lipsa de respect sa vorbim de cluburile astea, mai ales fata de antrenorii precum cel al lui Bayern, sau cum am citit acum, cel al Barcelonei, un tehnician foarte bun, de succes si care are contract.

Inteleg ca este o tema mediatica, starneste interes in randul fanilor si a presei, nu ma enerveaza intrebarea. Ar fi lipsit de respect ca eu sa vorbesc despre asta", a spus Nagelsmann.

La doar 33 de ani, antrenorul lui Leipzig a reusit surpriza in sezonul trecut in Champions League, dupa ce si-a dus echipa pana in semifinalele competitiei. PSG a eliminat-o pe Leipzig dupa o victorie cu 3-0.