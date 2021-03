Prima schimbare majora propusa de Laporta la Barcelona! Vrea sa-l inlocuiasca pe Koeman cu un antrenor minune din Bundesliga

Joan Laporta a castigat alegerile si vrea sa readuca Barcelona la nivelul de acum cativa ani.

Pentru a castiga suporterii de partea lui, noul presedinte e pus pe fapte mari. Vrea sa-l schimbe pe Ronald Koeman, antrenorul olandez adus in aceasta vara, dar care nu pare sa se bucure de incredere noii conduceri.

Conform celor de la beIN Sports, catalanii vor sa-l aduca pe Julian Nagelsmann, antrenorul minune al lui RB Leipzig si unul din cei mai tineri antrenori din campionatele mari, la 33 de ani.

In stagiunea precedenta, tanarul tehnician a dus-o pe Leipzig pana in semifinalele UEFA Champions League. In urma cu mai bine de un an, tehnicianul recunostea ca viseaza sa antreneze Barcelona la un moment dat. Iar acest lucru s-ar putea intampla mai repede decat credea.

"Am spus-o de mai multe ori: Barcelona e un oras superb, un club minunat. Dar nu este singurul club care este atractiv", a afirmat Nagelsmann, in decembrie 2019, pentru ZDF.

Barcelona a fost eliminata din Champions League de PSG, cu 5-2 la general, insa echipa pastreaza sanse la castigarea Cupei, unde va juca finala cu Athletic Bilbao, iar in campionat este la 6 puncte de Atletico, dupa 26 de etape jucate.