S-au stabilit cele doua date pentru El Clasico! Cand se va disputa cel mai asteptat derby al anului

Real Madrid si Barcelona se pregatesc de o noua lupta in La Liga.

Primul meci al sezonului dintre cele doua rivale va fi pe 24 octombrie 2020 pe Camp Nou, in timp ce returul va fi anul viitor, pe 20 martie 2021, pe Santiago Bernabeu. Cele doua partide se vor bucura si de prezenta spectatorilor pe stadion. Presedintele Ligii Spaniole de Fotbal, Javier Tebas, a anuntat ca pentru inceput arenele vor fuctiona la 70% capacitate, iar daca totul va decurge conform planului, in noiembrie tribunele vor putea fi pline.

In sezonul recent incheiat, Atletico Madrid a reusit sa le sufle titlul celor de la Real si Barcelona. Echipa lui Simeone s-a batut pana in ultima etapa cu echipa pregatita de Zidane, dar elevii antrenorului francez s-au incurcat cu Leganes, 2-2, iar Atletico a devenit campioana Spaniei pentru a 11-a oara in istorie.

Barcelona a terminat pe a treia pozitie in campionatul trecut, dar campania de achizitii din aceasta vara o face sa fie increzatoare pentru noul an competitional.