O noua afacere pe axa Real Madrid - AC Milan?! Dupa Brahim Diaz, italienii mai vor un jucator de la "galactici"

Formatia pregatita de Stefano Pioli cauta sa se intareasca pentru sezonul urmator.

In urmatoarele zile, oficialii clubului italian se vor deplasa la Madrid pentru a incheia negocierile pentru imprumutul lui Brahim Diaz, iar presa din Spania vorbeste si despre eventuale negocieri in ceea ce il priveste pe Luka Jovic, fotbalistul care a dezamagit in ultimul timp la "galactici".



Cotat acum la 20 de milioane de euro, atacantul sarb a dezamagit pe Santiago Bernabeu, dupa ce Real Madrid a platit 65 de milioane de euro pentru el. Cu doar doua goluri marcate pentru gruparea blanco, Jovic a fost cedat la Eintracht Frankfurt sub forma de imprumut.

A marcat de patru ori in Bundesliga si a reusit doua pase decisive in stagiunea trecuta. Varful de 23 de ani poate ajunge la AC Milan sub forma de imprumut. Real Madrid nu a luat momentan in calcul oferta de 18 milioane de euro venita de la un club din Premier League pentru serviciile lui Jovic, insa o oferta mai mare din punct de vedere financiar ar putea da peste cap planurile "diavolului" milanez.