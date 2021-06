Real Madrid a pus ochii pe italianul care a impresionat la EURO! Ancelotti e gata sa il aduca pe Bernabeu

Italia s-a calificat in sferturile Campionatului European.

Leonardo Spinazzola este italianul care a impresionat cel mai mult la acest Campionat European. Fundasul stanga de la AS Roma a impresionat atat pe faza de atac, cat si in compartimentul defensiv.

Astfel ca multe cluburi si-au propus sa il transfere. Real Madrid vrea sa il aduca pentru a face concurenta altor doi fotbalisti, Mendy si Marcelo, informeaza fichajes.com.

Real Madrid ar urma sa achite pana la 50 de milioane de euro in schimbul lui, insa e greu de crezut ca Spinazzola va accepta statutul de rezerva.

Spinazzola a jucat 39 de meciuri pentru Roma in sezonul precedent. Fotbalistul crescut de Juventus a mai evoluat pentru echipe precum Empoli, Perugia sau Atalanta, inainte de transferul in capitala Italiei, in 2019. Pentru nationala a adunat 17 prezente.