Kylian Mbappe, deturnat de la Real Madrid? Unde ar putea ajunge starul francez dupa ce a anuntat ca vrea sa plece de la PSG

Kylian Mbappe isi doreste sa plece de la PSG, iar marile echipe din Europa sunt pe urmele starului francez.

Una dintre formatiile care se afla in top este Liverpool, englezii dorindu-si sa se intareasca pentru noul sezon competitional.

"Cormoranii" l-au transferat deja pe IbrahimaKonate de la RB Leipzig, pentru a preveni problemele din defensiva.

Aflat in ultimul an de contract cu PSG, Kylian Mbappe este dorit pe Anfield, potrivit informtiilor aparute in presa din Maria Britanie.

Transferul ar reprezenta o adevarata lovitura de imagine pentru Liverpool, tinand cont ca francezul era ca si transferat la Real Madrid, insa discutiile legate de cumpararea lui Erling Haaland de catre clubul din La Liga ar putea schimba perspectiva deciziei lui Mbappe.

