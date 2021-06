Everton este aproape sa isi aduca un nou antrenor legendar dupa ce Ancelotti s-a intors la Real Madrid! Cu ce manager negociaza britanicii 

Benitez este aproape de revenirea in Premier League.

Carlo Ancelotti a parasit-o pe Everton in aceasta vara pentru a se reintoarce la Real Madrid. Clubul britanic si-a ales un nou tehnician care sa conduca echipa si potrivit SkySports, Rafa Benitez va fi anuntat oficial ca noul antrenor zilele urmatoare.

Spaniolul ar urma sa o antreneze pe marea rivala a lui Liverpool, echipa pe care a pregatit-o 6 sezoane, in perioada 2004-2010, reusind sa castige trofeul Champions League, Supercupa Europei si Cupa Angliei. Benitez a mai avut inca doua experiente in Anglia, cu Chelsea, unde a reusit sa obitina Europa League in 2013 si cu Newcastle United, unde a petrecut 3 sezoane.

Antrenorul spaniol este liber de contract din vara aceasta. Ultima experienta pe care a avut-o a fost in China, la DL Pro, unde a reusit sa termine pe locul 7 doua sezoane consecutive.