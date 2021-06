Inca o plecare de la Barcelona! Inca un fotbalist de perspectiva la care Koeman a renuntat! A fost vandut la o forta din Ligue 1

Barcelona a mai vandut un jucator in Ligue 1!

Dupa anuntul transferului definitiv al lui Jean-Clair Todibo la Nice, catalanii au anuntat vanzarea lui Konrad de la Fuente la Olympique Marseille. Anuntul a fost facut printr-un comunicat oficial, in care sefii de pe Camp Nou au anuntat detaliile transferului.

"FC Barcelona si Olympique Marseille au ajuns la un acord pentru transferul lui Konrad de la Fuente in schimbul a trei milioane de euro. Clubul blaugrana isi rezerva un procent dintr-un viitor transfer al jucatorului", se arata in comunicatul clubului.

De la Fuente a fost crescut la La Masia, academia catalanilor de fotbal, acolo unde a fost adus liber de contract in 2014. Koeman l-a chemat in lotul primei echipe in sezonul trecut, insa nu l-a folosit in niciun meci.

25 de meciuri a jucat aripa stanga in sezonul trecut pentru a doua echipa a Barcelonei si a reusit sa inscrie de sase ori si sa ofere patru pase de gol.