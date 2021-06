Barcelona i-a gasit inlocuitor lui Busquets! Pe cine au pus ochii catalanii 

Catalanii s-au orientat catre alt mijlocas.

Wijnaldum trebuia sa ajunga la Barcelona, dar in ultima faza a negocierilor, PSG l-a deturnat din drumul de pe Camp Nou cu un salariu mai mare. Astfel, Laporta este in cautarea unui nou mijlocas pentru sezonul viitor. Potrivit, sport.es, clubul blaugrana a pus ochii pe Marcelo Brozovic. Jucatorul lui Inter a intrat in utlimul an de contract cu gruparea din Milano, iar pana acum nu a semnat prelungirea intelegerii.

Fotbalistul croat a fost exponential pentru Antonio Conte in sezonul recent incheiat din Serie A, in care echipa de pe Giuseppe Meazza a castigat titlul dupa o pauza de 11 ani. Brozovic a bifat 33 de meciuri in campionat, in care a reusit 6 pase decisive si a marcat doua goluri.

Aceasta afacere ar putea fi convenabila pentru ambele parti. Inter se confrunta cu probleme fianciare din cauza pandemiei provocate de COVID-19 si a fost nevoita sa isi reduca bugetul, acesta fiind motivul pentru care Conte a plecat, iar Barcelona poate castiga un jucator care se apropie de stitlul lui Busquets, care va implini luna viitoare 33 de ani.

Brozovic si Busquets s-au intalnit recent in duelul din optimile Euro 2020 dintre Croatia si Spania. Ibericul a avut castig de cauza dupa ce nationala sa a reusit sa marcheze doua goluri in prelungiri, in minutele 100 si 103, si a dus scorul la 5-3. Echipa pregatita de Luis Enrique va juca in sferturile competitiei cu Elvetia, in direct la PRO TV si pe VOYO.