S-a pus in GENUNCHI in fata lui Messi! Moment ULUITOR la penalty-ul Barcelonei! Ce a facut Leo

Barcelona si Valencia s-au intalnit in etapa cu numarul 14 din La Liga.

Barcelona s-a incurcat din nou in campionat, 2-2 cu Valencia pe Camp Nou si este pe locul 5 in clasament, cu 21 de puncte in 13 etape jucate.

Valencia a deschis scorul prin Dikhaby in minutul 29, iar Messi a restabilit egalitatea in minutul 4 de prelungiri ale primei reprize. Barcelona a primit penalty dupa un fault la Griezmann in careu.

Portarul Valenciei a fost protagonistul la faza penalty-ului, dupa ce s-a pus in genunchi chiar inainte ca Leo sa se pregateasca sa execute. Domenech a reusit sa respinga sutul argentinianului, care insa s-a repliat si a inscris cu capul.

Imaginile cu portarul stand in genunchi in fata lui Messi au facut inconjurul lumii.