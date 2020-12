Messi nu l-a votat pe Ronaldo drept cel mai bun fotbalist al anului! Pe cine a ales Leo sa nominalizeze pentru acest premiu

Ronaldo, Messi si Lewandowski s-au aflat printre finalistii "The Best", trofeul FIFA care ii recomepenseaza pe cei mai buni fotbalisti ai anului.

Gala a fost organizata virtual, din cauza restrictiilor impuse de pandemie. Daca la ultimele gale "The Best" Cristiano a lipsit, de data aceasta portughezul a acceptat sa fie conectat la acest eveniment prin intermediul camerei video.

Atacantul lui Juventus nu a fost foarte impresionat de victoria lui Lewandowski, fiind surprins de camere intr-o postura de dezinteres. Ronaldo a avut o alegere neobisnuita la competitia din acest an, votandu-l chiar pe rivalul sau, Messi pentru aceasta distinctie.

In schimb, Leo nu l-a votat pe Cristiano, considerand ca Neymar, Mbappe si Lewandowski merita sa castige premiul pentru cel mai bun fotbalist din 2020.

Ronaldo: Lewandowski, Messi, Mbappe.

Messi: Neymar, Mbappe, Lewandowski.

Urmarind voturile din intreaga lume, Ronaldo a avut dreptate. Atacantul lui Bayern a castigat cu 52 de puncte trofeul "The Best", pe doi clasandu-se Cristiano cu 38, iar pe trei Messi, cu 35.

