Koeman a recunoscut ca Barca este dependenta de Messi! "Nu vom mai avea niciodata un jucator atat de eficace la aceasta echipa!" Ce record poate egala argentinianul in meciul cu Sociedad

Ronald Koeman a recunoscut ca Barcelona depinde in continuare de evolutiile lui Lionel Messi.

Barca va juca miercuri impotriva lui Real Sociedad intr-un meci din etapa a 19-a campionatului spaniol. Pele detine recordul de cele mai multe goluri marcate pentru o singura echipa.

Brazilianul a inscris 643 de goluri pentru Santos in perioada 1956-1974. Messi a marcat pentru Barcelona 642 de goluri in 746 de meciuri, iar in aceasta seara il poate egala pe Pele.

"Aceste cifre sunt impresionante, nu vom mai avea niciodata un jucator atat de eficace la aceasta echipa. De aceea el este numarul unu. Duminica s-a vazut ca echipa depinde in continuare foarte mult de Leo", a spus, marti, Koeman intr-o conferinta de presa.

La modul general, nu putem fi multumiti de parcursul nostru in campionat, am pierdut meciuri pe care nu aveam dreptul sa le pierdem. Trebuie sa fim mai constanti", a declarat antrenorul olandez, citat de AFP.

Barcelona traverseaza o perioada slaba si se afla pe locul 8 in clasament, fiind la 9 puncte de liderul Sociedad, echipa cu doua meciuri mai mult jucate decat catalanii.

Tweet Barcelona Spania messi koeman Citeste si: