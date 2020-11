"Un om care a murit eroic din cauza excesului dement de droguri!" Reactia lui CTP dupa criticile primite! Raspuns transant la comparatia dintre Maradona si Messi

Cristian Tudor Popescu a venit cu noi explicatii pentru editorialul in care il ataca pe Diego Maradona.

Reactia lui CTP a starnit numeroase controverse pentru modul in care jurnalistul a ales sa isi spuna parerea despre Diego Maradona, legenda fotbalului adorata de milioane de oameni.

Cristian Tudor Popescu a explicat editorialul facut intr-o interventie pentru digi24.ro.

"Eu nu l-am insultat pe Maradona Diego Armando niciun moment. Am scris doar, eu nu sunt de acord - dati-mi voie sa am aceasta opinie - cu o zicere veche latineasca: De mortuis nil nisi bene (Despre morti, numai de bine). Mie mi se pare o prostie, dati-mi voie sa mi se para o prostie, cu toate ca e veche de mii de ani. Nu! Despre morti, ca si despre vii, se spune adevarul, se comunica faptele vietii sale, faptele, declaratiile, actiunile, ceea ce a facut si bine, si rau in acea viata. De ce despre morti numai de bine?

Am inceput, inca din titlu, prin a spune: „Un geniu cu mingea. Dar atat”. Nu sunt parerile mele, nu sunt insulte pe care i le aduc eu, sunt fapte, fac jurnalism cu fapte: a fost testat de trei ori, gasit pozitiv la droguri, a fost eliminat din echipa nationala a Argentinei inainte de meciul cu Romania, castigat cu 3-2 de Romania in 1994 pentru ca a fost gasit dopat in ultimul hal, cu cinci tipuri de efedrina. S-a drogat in toata perioada in care a jucat fotbal, din 1982, a intrat pe teren de nu stiu cate ori cu cocaina, cu efedrina si cu alte droguri in cap. A marcat un gol fals, un gol cu mana, recunoscut, fotografiat, se poate vedea in toata lumea, pe care nu l-a recunoscut niciodata, nu si-a cerut scuze, deci un lucru profund necinstit. Acest om a fost fotbalist, dar n-a fost sportiv. Spiritul sportiv i-a fost strain, n-a stiut ca inseamna asta. Astea sunt fapte. Faptul ca a vorbit despre propriii sai copii, despre trei dintre ei pe care initial a refuzat sa-i recunoasca, dintre copiii pe care i-a facut in serie a spus „sunt produsul banilor si greselilor”, sunt vorbele lui, nu sunt vorbele mele. Vreti sa plang pentru un om care a trisat continuu in sport? Eu nu pot", a spus CTP conform sursei citate.

"Sa plang pentru un om care a murit eroic din pricina excesului de droguri?"

Mai mult decat atat, Cristian Tudor Popescu a intrat si in dezbaterea Maradona - Messi si cine este cel mai bun, argumentand alegerea sa.

"L-am auzit pe selectionerul nationalei spunand ca Maradona a fost mai mare decat Messi. Bun, asa putem sa credem fiecare ce vrem, dar sa luam cifrele. Ia sa vedem cifrele la club. Maradona a jucat la Barcelona si la Napoli. Hai sa ne uitam ce performante are Maradona, cate goluri a marcat, si ce performante are Messi la Barcelona! Este zdrobitor!

Dar asta nu inseamna ca nu a fost un mare fotbalist. N-am negat lucrul acesta.

Vreti sa plang pentru un om care a murit eroic din pricina excesului dement de droguri? Se droga, potrivit declaratiei lui, stimati fani ai lui Maradona, se droga de duminica pana miercuri, asa spunea: am party-urile mele de cocaina de duminica pana miercuri, dup-aia ma duc sa joc fotbal la final de saptamana. Un om care a baut in nestire, care a mancat in nestire, care a fumat trabuc in nestire pana cand i-au crapat inima si creierul la 60 de ani! Vreti sa-l plang pentru asta?!", a incheiat CTP.