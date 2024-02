„Soția mea știe că nu are nicio șansă!” A plâns după ce a jucat împotriva idolului Leo Messi, iar apoi i-a transmis un mesaj clar nevestei sale 

Leo Messi a jucat pentru prima dată împotriva echipei de la care a fost descoperit de către FC Barcelona. Superstarul argentinian a fost titular în remiza de pe DRV PNK Stadium din Florida și înlocuit de Tata Martino în minutul 60, când scorul era încă 0-0.

Pentru Franco Diaz (23 ani), jucător din tabăra adversă, meciul a fost unul cu totul special, în contextul în care și-a întâlnit idolul. La finalul meciului, jucătorul a reușit să îl îmbrățișeze pe Leo Messi și a început să plângă în momentul în care l-a cunoscut.

Franco Diaz, reacție genială după ce l-a întâlnit pe Leo Messi

În declarațiile de la finalul meciului, Franco Diaz și-a exprimat fericirea pe care a simțit-o după ce l-a întâlnit pe Leo Messi, dezvăluind chiar că își va face un tatuaj cu momentul special. Mai mult, mijlocașul a făcut o declarație savuroasă, dezvăluind că își va numi copilul după idolul său, iar soția nu poate obiecta.

„Îmi voi tatua această îmbrățișare, cel mai bun moment din viața mea. Întotdeauna am fost de partea lui, și dacă cineva vorbește urât despre el atunci înseamnă că voia să se certe cu mine. I-am spus că îl iubesc și asta simt. Urmează să fiu tată și îmi voi numi fiul Lionel. Soția mea știe că nu are nicio șansă cu asta”, a declarat Franco Diaz.

Ulterior, jucătorul a făcut și o postare pe contul de Instagram în care i-a transmis un mesaj lui Leo Messi.

„Încă nu pot să cred ceea ce am trăit, un exemplu clar că visele sunt făcute pentru a fi îndeplinite. Gândindu-mă că aveam 5-6 ani când am început să te urmăresc, m-am bucurat de tine o viață întreagă și am avut posibilitatea ieri de a te îmbrățișa și de a-ți spune cât de mult te iubesc.

Nu există cuvinte care să descrie ceea ce încă simt. Au fost mai multe bucurii decât tristeți în acești ani însă de fiecare dată m-am aflat de partea corectă. Te iubesc, Lionel Andres”, a scris Diaz.