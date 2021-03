Anunt socant: a murit INECAT in timp ce era in vacanta de ziua lui! Jucatorul care trebuia sa fie vedeta langa Messi si Ronaldo a fost gasit intr-un rau

Fotbalistul considerat o mare speranta pentru fotbalul din tara sa si-a pierdut viata in timp ce traversa inot raul Pando.

Uruguayanul Franco Acosta a fost gasit inecat. Dat disparut de cateva zile, fotbalistul a murit in timp ce incerca sa traverseze inot Pando. Acosta era in vacanta de ziua sa, alaturi de familie.

Fost international de tineret al Uruguay-ului, Acosta era considerat o mare speranta in tara din America de Sud. Villarreal l-a transferat in ianuarie 2015 si i-a oferit un contract de 5 ani si jumatate. Fotbalistul n-a confirmat, insa. A fost imprumutat la Racing Santander in 2018, apoi cedat temporar la Plaza Colonia, echipa din tara sa. Adus sa straluceasca la prima echipa, Acosta a fost lasat sa plece gratis la inceputul lui 2020, cand a semnat cu Atenas, echipa din liga a 2-a uruguayana!



Atacantul a marcat 18 goluri in 29 de aparitii la echipele de juniori si tineret ale Uruguay-ului. La Villarreal are 48 de meciuri si 7 goluri in tricoul echipei secunde.