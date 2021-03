"Multumesc lui Dumnezeu ca mi-a pasat Leo!" Reactia GENIALA a pustiului de 18 ani care a INSCRIS primul gol pentru Barcelona: "Iau cu mine in mormant asta!" Ce i-a spus Messi

Barcelona s-a impus cu 2-0 in deplasarea cu Osasuna si s-a apropaiat de liderul Atletico.

Catalanii au o serie incredibila in campionat, unde au obtinut o noua victorie, apropiindu-se la doua puncte de liderul Atletico, care joaca cu Real Madrid in aceasta etapa.

Jordi Alba a deschis scorul, iar tanarul Ilaix Moriba, care a debutat in acest sezon, a inchis tabela de marcaj din pasa lui Leo Messi.

La finalul meciului, jucatorul a vorbit despre reusita sa si a dezvaluit ce i-a spus Leo Messi la primul sau meci pentru Barcelona.

"Ii multumesc lui Dumnezeu ca Leo mi-a dat o pasa de gol, nu stiu cum am reusit si am sutat cu stangul si a intrat. Nu voi uita niciodata asta, o iau cu mine in mormant.

Leo Messi mi-a zis de la primul meci sa sutez si sa sutez din afara careului, asta am si facut, mi-a pasat si am sutat la poarta", a spus Ilaix la finalul meciului conform Mundo Deportivo.