Acum, ”câinii” sunt în fața unei ”duble” dificile cu Universitatea Craiova. Ambele meciuri, atât în campionat, cât și în Cupa României, se vor disputa pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Totuși, Nuno Campos a primit o veste bună

Veste bună pentru Dinamo înnainte de ”dubla” cu Universitatea Craiova! Revine Matthias Verreth

Matthias Verreth (28 de ani) a fost absent în ultima partidă, disputată la Slobozia cu Petrolul, din cauza unor probleme medicale. Acum, mijlocașul belgian s-a refăcut și va fi la dispoziția antrenorului său pentru ”dubla” de la Craiova, scrie GSP.ro.

Dinamo trece prin cea mai dificilă perioadă din acest sezon și se poate distanța și mai mult de locurile fruntașe dacă nu va reuși să smulgă măcar un rezultat de egalitate în meciul cu Universitatea Craiova din campionat. Oltenii sunt pe primul loc cu 36 de puncte, la trei distanță de Dinamo. Rapid e pe locul doi, cu 34 de puncte.

În ciuda rezultatelor din ultima perioadă, Ioan Andone, fostul antrenor al lui Dinamo, merge în continuare pe mâna ”câinilor” în lupta pentru titlu.

„E bine să termine campionatul regular pe primul sau pe al doilea loc, tot e bine. După aceea urmează play-off-ul.

Eu cred că vor rezolva problemele. Au un lot echilibrat, au dovedit în tur că deja sunt o echipă, au un joc bine structurat, joacă mult înainte, pun presiune pe echipa adversă – multe lucruri bune și diferite față de anul trecut.

Mă aștept ca Dinamo să câștige campionatul sau, în cel mai rău caz, să termine pe locul 2!”, a spus Ioan Andone, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.