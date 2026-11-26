Gruparea din Premier League se clasează pe poziția a cincea din Conference League, tot cu șapte puncte, însă cu un golaveraj superior celui al oltenilor (5-0 față de 6-2). De asemenea, Brighton este revelația din campionatul Angliei, unde ocupă locul secund.

Într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, Bogdan Lobonț a afirmat că marea teamă a clubului englez este să o subestimeze pe Universitatea Craiova.

Bogdan Lobonț, despre Brighton: „Teama lor este să nu îi subestimeze”

„Spunea și antrenorul lor că greșeala majoră pe care ar face-o e să subestimeze adversarul. A vorbit foarte bine despre Craiova: o echipă în formă, o echipă care joacă un fotbal frumos, prima în campionatul nostru, în campionatul lor.

Teama lor pare că este să nu îi subestimeze. Într-adevăr, a spus el că o să facă ceva schimbări în echipă. Se așteaptă să facă un stadion Amex sold-out.

Lobonț: „Brighton mare favorită”

Când vorbeam despre meciul Craiovei cu Inter Club d'Escaldes, spuneam că e clar Craiova favorită. Nu joacă statistica de pe hârtie! Acum e invers, e Brighton mare favorită la valoarea lotului, e locul doi în Premier League.

Ar fi o surpriză mare pentru toată lumea ca să câștige Craiova la Brighton. Aceasta e realitatea, dacă iei pe hârtie și compari cele două echipe, loturi. Brighton este mult peste Universitatea Craiova”, a declarat Bogdan Lobonț, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.