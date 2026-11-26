Patronul de la FCSB vrea să scape de jucătorii care nu au reușit să se impună, iar în această iarnă să aducă înlocuitori pe măsura așteptărilor.

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Arnold Garita, Ofri Arad, Dylan Batubinsika și Ronny Labonne sunt cei patru jucători care ar urma să plece în această iarnă.

Cristi Pulhac a comentat ”lista neagră” apărută la FCSB, iar fostul dinamovist s-a declarat surprins că pe ea nu apare și numele lui Dennis Politic, fotbalistul transferat de Gigi Becali de la Dinamo, care nu a reușit să se impună la gruparea roș-albastră.

Pulhac a vorbit și despre Arnold Garita. În privința atacantului, Cristi Pulhac a mărturisit că era de așteptat că fotbalistul camerunez să plece în iarnă, având în vedere că transferul a fost făcut astfel încât FCSB să fie acoperită pe postul de atacant până la perioada de transferuri.

”Când auzeam de lista asta neagră, mă gândeam: 'Cine o fi pe listă?'. Dacă vezi că ai scăpat, mai trăiești jumătate de an (n.r. râde). E și Politic (n.r. pe lista neagră la FCSB)? Știu că e accidentat.

Transferul lui Garita a fost făcut în stilul ăsta, să ajute măcar până reușesc să aducă niște jucători pe postul ăla. Nu s-au bazat foarte mult pe el. Nici el nu cred că a avut foarte multe oferte. A primit o ofertă de la FCSB care era importantă pentru el”, a declarat Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.

Bogdan Lobonț crede însă că Arnold Garita nu a arătat deloc rău în cele câteva partide pe care le-a jucat în tricoul roș-albaștrilor: ”Garita era oricum până în decembrie. Pentru cât a semnat și cât a evoluat, Garita s-a descurcat bine”.