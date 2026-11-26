Patronul de la FCSB vrea să scape de jucătorii care nu au reușit să se impună, iar în această iarnă să aducă înlocuitori pe măsura așteptărilor.
VIDEO EXCLUSIV A fost surprins când a văzut ce nume lipsește de pe ”lista neagră” de la FCSB
Gigi Becali a făcut lista neagră la FCSB în apropiere de perioada de transferuri.
Arnold Garita, Ofri Arad, Dylan Batubinsika și Ronny Labonne sunt cei patru jucători care ar urma să plece în această iarnă.
Cristi Pulhac a comentat ”lista neagră” apărută la FCSB, iar fostul dinamovist s-a declarat surprins că pe ea nu apare și numele lui Dennis Politic, fotbalistul transferat de Gigi Becali de la Dinamo, care nu a reușit să se impună la gruparea roș-albastră.
Pulhac a vorbit și despre Arnold Garita. În privința atacantului, Cristi Pulhac a mărturisit că era de așteptat că fotbalistul camerunez să plece în iarnă, având în vedere că transferul a fost făcut astfel încât FCSB să fie acoperită pe postul de atacant până la perioada de transferuri.
”Când auzeam de lista asta neagră, mă gândeam: 'Cine o fi pe listă?'. Dacă vezi că ai scăpat, mai trăiești jumătate de an (n.r. râde). E și Politic (n.r. pe lista neagră la FCSB)? Știu că e accidentat.
Transferul lui Garita a fost făcut în stilul ăsta, să ajute măcar până reușesc să aducă niște jucători pe postul ăla. Nu s-au bazat foarte mult pe el. Nici el nu cred că a avut foarte multe oferte. A primit o ofertă de la FCSB care era importantă pentru el”, a declarat Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.
Bogdan Lobonț crede însă că Arnold Garita nu a arătat deloc rău în cele câteva partide pe care le-a jucat în tricoul roș-albaștrilor: ”Garita era oricum până în decembrie. Pentru cât a semnat și cât a evoluat, Garita s-a descurcat bine”.
Gigi Becali cere bani în schimbul lui Dennis Politic
Politic a fost una dintre țintele preferate ale lui Gigi Becali, iar fostul căpitan al lui Dinamo a fost criticat de patronul roș-albaștrilor încă de la primele apariții pe teren. Politic nu a reușit să se impună și a stat mai mult accidentat.
Nu de puține ori s-a discutat de o posibilă plecare a lui Dennis Politic, însă Gigi Becali a transmis că acesta va pleca doar în schimbul unei sume de bani având în vedere că în schimbul său, a plătit un milion de euro și l-a cedat și pe Alexandru Musi rivalei Dinamo.
”Politic are peste 21.000 (n.r. de euro) pe lună, deci cam un milion mă costă, dar a trecut un an și jumătate. Nu-l dau. M-au mai întrebat: `Domn-le, nu știu ce, Politic`, dar eu le-am răspuns: `Băi, m-a costat aproape 1,7 milioane. Vreau bani pe el, nu-l dau gratis`. O echipă din străinătate l-a vrut și n-a vrut să dea, eu am cerut 500.000 de euro. Dacă văd că nu e și nu e... Dar ce nu e, nu e. Dau banii, ia banii, pleacă”, a spus Gigi Becali recent.
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