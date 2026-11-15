Barcelona l-a identificat pe fundașul lui Manchester City, Josko Gvardiol, drept o țintă principală pentru a face pereche cu Pau Cubarsi în centrul apărării.

Josko Gvardiol, țintă principală pentru Barcelona

Fotbalistul croat în vârstă de 24 de ani ar putea deveni disponibil în cazul în care City s-ar confrunta cu sancțiuni severe, notează elnacional.cat.

Un transfer în luna ianuarie este însă exclus, potrivit sursei citate anterior.

Paris Saint-Germain, Liverpool, Bayern Munchen, Chelsea și Al-Nassr ar putea concura cu Barcelona pentru a obține semnătura lui Gvardiol.

CV-ul lui Gvardiol

Josko Gvardiol poate evolua pe posturile de fundaș central și apărător lateral stânga.

El a fost cumpărat de Manchester City de la RB Leipzig în august 2023 pentru 90.000.000 de euro.

De atunci, a adunat 136 de meciuri, 14 goluri și 13 pase decisive pentru „cetățeni”, alături de care a câștigat Premier League, Cupa Angliei, Cupa Ligii Angliei, Supercupa Angliei, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al cluburilor.