Un muzeu va fi construit in amintirea lui Diego Maradona! Unde va fi amplasat si ce spune initiatorul acestei idei: "Sunt fericit sa-i indeplinesc dorinta!"

Unul dintre cei mai mari fotbalisti din istorie va avea un muzeu in India.

Initiatorul acestei idei, Boby Chemmanur este un bijutier care a venit cu propunerea si chiar l-a adus pe Maradona in urma cu 8 ani in India. Chemannur are de gand sa puna in acest muzeu o sculptura care sa-l infatiseze pe Diego Maradona, exact ca in momentul in care a marcat celebrul gol cu mana contra Angliei.

Bijutierul indian a transmis ca aceasta a fost una dintre dorintele legendei argentiniene si ca are de gand sa i-o indeplineasca. Amplasarea muzeului va fi in Kolkata sau Kerala, iar Chemannur spune ca aceasta constructie va fi un centru de divertisment la nivel international.

"Muzeul reprezinta tributul meu fata de Diego Maradona. Va fi un adevarat loc prin care oamenii vor putea afla informatii despre cine a fost marele jucator argentinian. Va functiona ca un centru de divertisment la standarde internationale.

Starul fotbalului si-a exprimat dorinta de a vedea o sculptura a sa in marime naturala cu 'Mana lui Dumnezeu'. Sunt extrem de incantat ca pot sa-i indeplinesc dorinta lui Maradona", a transmis Chemannur.