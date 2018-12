Real Madrid transfera un jucator de la Manchester City in iarna! Anuntul zilei facut de Marca

Real Madrid si Manchester City negociaza pentru transferul unui jucator de perspectiva.

Tanarul Brahim Diaz vrea sa plece la Real Madrid, iar cele doua cluburi negociaza pentru o mutare din iarna, anunta azi cotidianul Marca. E si o razbunare a madrilenilor in fata lui Guardiola, care l-a suflat in 2016 pe brazilianul Gabriel Jesus cu un simplu telefon, dupa ce intelegerea dintre spanioli si Palmeiras era realizata.

"N-o sa joci niciodata in fata lui Benzema, Bale si Ronaldo, hai la noi, aici o sa ai o multime de sanse", au fost cuvintele cu care Pep l-a suflat pe Jesus lui Real Madrid.

Acum a venit randul madrilenilor sa profite de o situatie de la City pentru a transfera un tanar talentat. Brahim Diaz are insa doar 19 ani si chiar Pep a recunoscut ca nu va avea prea multe sanse sa joace in fata lui Sterling, Sane, Mahrez sau Bernardo. Jucatorul a decis astfel sa plece la Real Madrid, care va achita o suma intre 10 si 20 de milioane de euro in ianuarie", scrie Marca.