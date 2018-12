Primarul din Iasi, atac vehement la finantatorul de la Poli Iasi! Cati bani ar fi investit in realitate Horia Ssabo

Primarul Iasiului a vorbit despre situatia financiara de la Poli.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Mihai Chirica a lansat un atac furibund la adresa directorului general al Politehnicii, Horia Sabo. Edilul orasului s-a aratat surprins de raportul auditului comandat de catre Comitetul Director al clubului. Conform acestuia, contributia lui Horia Sabo a fost de sub 5% din bugetul clubului, insa cheltuielile au fost duble.



"Mi s-a facut o informare de catre presedintele executiv Adrian Ambrosie in ceea ce priveste raportul auditului. Trebuia sa-mi prezinte acel raport, pentru ca si noi, Primaria, suntem finantatori in continuare. Noi finantam Centrul de Copii si Juniori si ne intereseaza foarte mult sa stim daca banii nostri isi ating tinta. Nu este posibil sa te dai investitor si tu personal, ca si asociat al clubului, sa platesti mai putin decat am platit noi pentru Centrul de Copii si Juniori", a spus Chirica.



Primarul a propus Comitetului Director al Politehnicii sa inceteze pe cale amiabila contractul de asociere, lucru ce s-a si intamplat. Horia Sabo a primit o solicitare de a parasi clubul.



"Le-am cerut celor de la club mare atentie si, mai mult decat atat, sa vada ce este de facut pentru ca lucrurile sa se reglementeze intr-o modalitate cat se poate de corecta si de rapida. Fara ca acest club sa sufere. Asteptarile noastre erau diferite fata de ceea ce s-a intamplat. Si ale mele personale. Eu cred ca un primar mai deschis decat am fost eu nu mai exista in alta parte”, a mai spus edilul municipiului Iasi.