Isi fac echipa de DIAMANTE! Inca un start MONDIAL in echipa cu Neymar, Mbappe si Cavani?! Pentru cine se lupta cu Real Madrid

PSG nu e speriata de vestile care anunta ca va avea mari probleme din cauza incalcarii fair-play-ului financiar.

In plina ancheta care ar putea duce chiar la suspendarea clubului din competitiile UEFA, echipa seicilor miliardari ai Qatarului isi fac planuri pentru noi mari transferuri.

Conform Daily Express, PSG e pregatita sa lupte cu Real Madrid pentru Eden Hazard! Chelsea are sanse mici sa-l mai pastreze si din vara, cand belgianul de 28 de ani va intra in ultimul an de contract. Hazard a recunoscut ca viseaza sa imbrace tricoul lui Real, insa sefii lui PSG cred ca o propunere consistenta din partea lor il poate intoarce din drumul spre Bernabeu.

Eden Hazard a fost transferat de Chelsea de la Lille, in 2012, in schimbul a 35 de milioane de euro. Cota sa in acest moment e de cel putin 100 de milioane.