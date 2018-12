Cristiano Ronaldo, ATAC FARA PRECEDENT la adresa Realului! Portughezul s-a dezlantuit in ultimul interviu si si-a atacat fostii colegi

Cristiano Ronaldo a vorbit despre noua sa casa, Juventus Torino.

Portughezul plecat in aceasta vara de la Real Madrid nu s-a putut abtine si a facut cateva declaratii acide la adresa fostei sale echipe si fostilor coechipieri.

Ronaldo nu s-a dat inlaturi de la a spune ca la Juve exista mai multa modestie si mai multa intelegere. Mai mult, a spus ca este cea mai buna echipa alaturi de care a jucat vreodata.

"Sunt foarte fericit. Orasul este foarte frumos, fanii sunt foarte primitori si Juventus e un club fantastic, incredibil de organizat. Jucatorii de aici sunt modesti si muncesc foarte mult. E fantastic. Acesta este cel mai bun grup alaturi de care am jucat vreodata. La Juventus ne simtim intr-adevar ca o echipa, spre deosebire de alte parti, unde unii jucatori se cred mai buni decat altii. Aici, toata lumea stie ce e modestia. Daca Dybala sau Mandzukic nu inscriu, ei sunt in continuare fericiti. Este frumos!", a spus Ronaldo in interviul pentru Gazzetta dello Sport.

Portughezul nu s-a oprit aici si, cand a fost intrebat despre diferentele dintre Real Madrid si Juventus, a spus ca cele doua echipe "sunt foarte diferite": "Juventus este mai mult o familie", a explicat Ronaldo.