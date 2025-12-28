Rudiger poate ajunge la PSG încă din această vară

Presa franceză scrie că Luis Enrique, managerul lui PSG, este un mare fan al lui Antonio Rudiger. Fundașul central își termină contractul cu echipa spaniolă în iulie 2026, dar antrenorul spaniol a transmis conducerii că trebuie să îl aducă la Paris încă din această iarnă. PSG ar fi dispusă să plătească imediat 10 milioane de euro, în timp ce lui Rudiger i se oferă o mărire de salariu, față de cei 14.6 milioane de euro, cât primește anual pe Bernabeu.



Rudiger este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai agresivi fundași din La Liga, din cauza stilului său cu atacuri puternice și neprovocate și ieșiri nervoase necontrolate. Stilul său de joc este comparat cu cel al hulitului stoper portughez Pepe, care a jucat și el la Real Madrid (2007-2017).

Este dublu câștigător al Champions League



Antonio Rudiger (32 de ani) este născut la Berlin dintr-un tată afro-german și o mamă originară din Sierra Leone. S-a format la juniorii cluburilor VfB Sperber Neukolln, SV Tasmania Berlin, Neukollner Sportfreunde, Hertha Zehlendorf, Borussia Dortmund și VfB Stuttgart. La nivel de seniori a evoluat pentru VfB Stuttgart II (2011-2015), VfB Stuttgart (2012-2015), AS Roma (2015-2017), Chelsea (2017-2022) și Real Madrid (2022-2026).



Are 81 de selecții și 3 goluri pentru naționala de seniori a Germaniei, iar în palmares are Champions League (x2), Supercupa Europei (x3), FIFA Club World Cup (x2), Cupa Intercontinentală, Europa League, La Liga, Copa del Rey, Supercopa de Espana, FA Cup și Cupa Confederațiilor, dar și includerea în Champions League Team of the Season (2021-2022, 2023-2024), PFA Premier League Team of the Year (2021-2022), ESM Team of the Year (2021-2022, 2023-2024), La Liga Team of the Season (2023-2024, 2024-2025), FIFPRO Men's World 11 (2024), The Best FIFA Men's 11 (2024) și IFFHS Men's World Team (2024).



Este cotat la 12 milioane de euro și poate evolua ca fundaș central. Fratele său vitreg, Sahr Senesie (40 de ani), a jucat ca atacant la cluburi precum Borussia Dortmund, Grasshoppers, Hoffenheim, Eintracht Trier și FC Homburg.

Foto - Getty Images

