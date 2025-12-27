Real Madrid nu intenţionează să se limiteze doar la procedura judiciară în cazul Negreira. Ar intenţiona să solicite despăgubiri de mai multe milioane de euro.



Scandalul continuă: Real Madrid cere despăgubiri uriașe



Clubul madrilen consideră că a suferit un prejudiciu sportiv şi instituţional ca urmare a plăţilor efectuate de FC Barcelona către societăţi legate de fostul vicepreşedinte al Comitetului tehnic al arbitrilor, José María Enríquez Negreira.



Tot potrivit AS, Real Madrid şi-ar fi intensificat recent acţiunea judiciară, solicitând, într-un termen de zece zile, audituri, proceduri de due diligence şi peste 600 de documente contabile.



Obiectivul este de a reconstitui fluxurile financiare ale Barçei între 2010 şi 2021, precum şi bugetele anterioare care indică plăţi către mai multe companii implicate în caz, scrie News.ro.



La nivel intern, ideea unei cereri de despăgubiri financiare pentru „daune şi prejudicii” ar câştiga tot mai mult teren. Real Madrid a obţinut deja prelungirea anchetei până la 1 martie, iar Florentino Perez, preşedintele clubului madrilen, şi-a reafirmat recent intenţia de a merge „până la capăt”.

