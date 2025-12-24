NEWS ALERT PSG îi pregătește lui Real Madrid lovitura de grație! Răzbunarea pentru cazul Kylian Mbappe a început

Alexandru Hațieganu
PSG este pregătită să aducă de la Real Madrid un fotbalist important, în calitate de jucător liber de contract. 

PSG vrea să îl transfere pe Antonio Rüdiger (32 de ani), în vară, de la Real Madrid. Parizienii vor să profite de faptul că fundașului central german îi expiră contractul pe 30.06.2026 cu „Los Blancos”. 

Antonio Rüdiger, dorit de PSG

Șefii campioanei en-titre din Europa sunt pregătiți să îi ofere experimentatului stoper un salariu mai avantajos decât cel încasat în capitala Spaniei. 

Antonio Rüdiger este văzut ca fotbalistul ideal pentru a aduce un echilibru într-un vestiar plin cu jucători tineri. 

„Paris Saint-Germain este pregătită să îi ofere fundașului central al lui Real Madrid, Antonio Rüdiger, un contract favorabil, chiar și în stadiul înaintat al carierei sale, pentru a-l convinge să părăsească Bernabéu în vară.

PSG are mulți tineri de perspectivă în lot și crede că este nevoie de un veteran precum Rüdiger în vestiar”, a notat Transfer News Live, pe X, citând publicația spaniolă El Nacional. 

Antonio Rüdiger, pe urmele lui Sergio Ramos?

Dacă va accepta să plece de la Real Madrid, Antonio Rüdiger va repeta traseul lui Sergio Ramos din 2021. PSG s-ar putea răzbuna astfel pentru plecarea lui Kylian Mbappe, liber de contract, în vara anului 2024. 

  • 07.01.2022 este data la care Rüdiger a părăsit-o pe Chelsea, tot la finalul angajamentului, pentru a ajunge la Real Madrid. 
  • 163 de meciuri, 7 goluri și 4 pase decisive a adunat Antonio Rüdiger la Real Madrid.
  • 8 trofee a cucerit alături de „Los Blancos”, printre care și Liga Campionilor (2024).
