PSG vrea să îl transfere pe Antonio Rüdiger (32 de ani), în vară, de la Real Madrid. Parizienii vor să profite de faptul că fundașului central german îi expiră contractul pe 30.06.2026 cu „Los Blancos”.

Antonio Rüdiger, dorit de PSG

Șefii campioanei en-titre din Europa sunt pregătiți să îi ofere experimentatului stoper un salariu mai avantajos decât cel încasat în capitala Spaniei.

Antonio Rüdiger este văzut ca fotbalistul ideal pentru a aduce un echilibru într-un vestiar plin cu jucători tineri.

„Paris Saint-Germain este pregătită să îi ofere fundașului central al lui Real Madrid, Antonio Rüdiger, un contract favorabil, chiar și în stadiul înaintat al carierei sale, pentru a-l convinge să părăsească Bernabéu în vară.

PSG are mulți tineri de perspectivă în lot și crede că este nevoie de un veteran precum Rüdiger în vestiar”, a notat Transfer News Live, pe X, citând publicația spaniolă El Nacional.