Real Madrid și-a alcătuit o listă de patru mijlocași pe care vrea să îi transfere în perioada de mercato de vară.

Real Madrid și-a stabilit prioritățile la mijlocului terenului

„Los Blancos” au suferit în stagiunea precedentă și în cea curentă la capitolul creativitate mai ales în cele mai importante meciuri.

Conducerea madrilenilor a alcătuit o listă de mijlocași pe care și-i dorește din vară și i-a ierarhizat.

Cel mai mult îl vor pe Vitinha de la PSG, apoi în ordine pe Adam Wharton de la Crystal Palace, Enzo Fernandez de la Chelsea și Rodri de la Manchester City.

Informația a fost dezvăluită de către Defensa Central și distribuită pe contul de X al Transfer News Live.

În luptă cu mare rivală pentru un mijlocaș de viitor

Real Madrid și Barcelona îl monitorizează atent pe mijlocașul ofensiv Rayane Bounida de la Ajax Amsterdam.

Internaționalul de tineret belgian (două selecții) s-a făcut remarcat pentru tehnica și creativitatea de care a dat dovadă la mijlocul terenului.

Deși niciunul dintre giganții Spaniei nu a făcut o propunere oficială încă, interesul lor pentru Rayane Bounida este puternic, după cum informează publicația iberică Sport, citată de Transfer News Live.

Bounida, unul dintre fotbaliștii belgieni de viitor

Rayane Bounida a fost preluat de academia lui Ajax Amsterdam, după ce anterior s-a format în Belgia la Anderlecht și la Oud-Heverlee Leuven.

După ce s-a impus la formațiile de tineret ale „lăncierilor”, Bounida a început să confirme și la prima echipă. A marcat pentru Ajax un gol și a oferit cinci pase decisive în 13 meciuri oficiale.