Gareth Bale (36 de ani) și-a exprimat opinia cu privire la motivul pentru care Xabi Alonso (44) nu a reușit să se impună ca antrenor principal la Real Madrid.

Gareth Bale, explicație pentru eșecul lui Xabi Alonso la Real Madrid

Bale a explicat că la gruparea „Los Blancos” contează cel mai mult să știi să gestionezi situația vedetelor din vestiar ca manager. Este mai important așadar decât a fi un tactician foarte bun.

De-a lungul mandantului său, Xabi Alonso s-a aflat în conflict cu mai multe staruri din vestiarul madrilenilor, cel mai cunoscut fiind cel cu Vinicius Junior.

Bale: „Alonso este un antrenor și un tactician grozav”

„Este un antrenor incredibil. A câștigat ce a câștigat la Bayer Leverkusen, a câștigat trofee, a antrenat echipa incredibil de bine.

Dar când ajungi la Real Madrid nu mai trebuie să fii antrenor, trebuie să fii manager. Trebuie să gestionezi fiecare ego din vestiar. Trebuie să îi răsfeți pe toți.

Nu trebuie să faci atâtea lucruri tactice. În vestiar există superstaruri care pot schimba meciurile într-o clipă. Deci, da, poți observa că Alonso este un antrenor și un tactician grozav, dar la Madrid, evident, asta nu a funcționat”, a declarat Gareth Bale, citat de Goal.com.

Bilanțul lui Alonso la Real Madrid

Xabi Alonso s-a despărțit de Real Madrid pe 12 ianuarie, după 34 de partide în rolul de antrenor principal al „Los Blancos”. Înfrângerea din finala Supercupei Spaniei (2-3) a fost ultimul său meci la Real Madrid.