Conform unui articol publicat joi de „El Confidencial” și citat de Marca, Real Madrid urmează să fie judecată în urma concertelor de pe stadionul Bernabeu, printre care și cel susținut de Taylor Swift.

Judecătoarea care se ocupă de caz, Mónica Aguirre de la Cuesta, de la Tribunalul de Instrucțiune numărul 53 din Madrid, a aprobat un rechizitoriu după un an și jumătate de anchetă.

Hotărârea judecătorească din 15 ianuarie indică o posibilă infracțiune împotriva mediului, în materie de poluare fonică, comisă de Real Madrid.

Este vorba mai exact de „Real Madrid Estadio”, entitatea dependentă de club pentru organizarea tipului de eveniment respectiv.

Real Madrid are acum la dispoziție trei zile pentru a face apel. Între timp, procurorul și acuzarea privată au la dispoziție 10 zile pentru a-și depune argumentele scrise, detaliind sancțiunile și abaterile specifice atribuite către Real Madrid.

O victorie pentru locuitorii din apropierea stadionului Bernabeu

Decizia judecătorului este o altă victorie pentru locuitorii din apropierea stadionului celor de la Real Madrid, care în octombrie au reușit deja să obțină de la Înalta Curte din capitala Spaniei anularea concesiunii pentru cele două parcări pe care conducerea „Los Blancos” dorea să le construiască pe Paseo de la Castellana și pe strada Padre Damián. Consiliul Local Madrid s-a conformat hotărârii, dar clubul a făcut apel.

Real Madrid a suspendat concertele în septembrie 2024, la o lună și jumătate după ce plângerea a fost acceptată și după aproape cinci luni de diverse evenimente muzicale pe Bernabeu.

