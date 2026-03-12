Real Madrid renunță la fotbalistul pentru care a plătit o avere! Prețul stabilit

Real Madrid s-a hotărât să ia în considerare oferte pentru Eduardo Camavinga (23 de ani) în perioada de transferuri din vara anului curent.

Eduardo Camavinga, aproape de plecarea de la Real Madrid

Conducerea „Los Blancos” a stabilit prețul minim de vânzare al mijlocașului central francez. „Licitația” va începe de la 50 de milioane de euro, după cum informează Transfer News Live, citându-l pe jurnalistul Matteo Moretto.