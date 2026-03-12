Real Madrid renunță la fotbalistul pentru care a plătit o avere! Prețul stabilit

Real Madrid renunță la fotbalistul pentru care a plătit o avere! Prețul stabilit La Liga
Alexandru Hațieganu
Decizie de ultimă oră luată de Real Madrid pentru a obține noi fonduri utilizabile în perioada de transferuri din vară.

Real MadridEduardo Camavingala liga
Real Madrid s-a hotărât să ia în considerare oferte pentru Eduardo Camavinga (23 de ani) în perioada de transferuri din vara anului curent. 

Eduardo Camavinga, aproape de plecarea de la Real Madrid

Conducerea „Los Blancos” a stabilit prețul minim de vânzare al mijlocașului central francez. „Licitația” va începe de la 50 de milioane de euro, după cum informează Transfer News Live, citându-l pe jurnalistul Matteo Moretto.

Președintele Florentino Perez și subordonații săi urmăresc astfel să obțină fonduri suplimentare pentru perioada de mercato din vara următoare. 

Istoricul lui Camavinga la Real Madrid

Eduardo Camavinga a fost transferat de Real Madrid, în august 2021, de la Stade Rennais pentru suma de 31 de milioane de euro. 

Francezul a jucat de atunci în 211 de meciuri oficiale, în care a marcat doar șase goluri și a oferit numai 11 pase decisive. 

Eduardo Camavinga a câștigat alături de Real Madrid 11 trofee majore, dintre care două Ligi ale Campionilor (2022 și 2024) și două La Liga în aceiași ani. 

