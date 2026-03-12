Trent Alexander-Arnold, cotat la 70 de milioane de euro de site-urile de specialitate, a fost titular în Real Madrid - Manchester City 3-0, meci care a contat pentru turul optimilor UEFA Champions League.

Britanicul din Liverpool a fost scos din meci în minutul 83, în locul său fiind introdus pe suprafața de teren Dani Carvajal.

Trent Alexander-Arnold și-a stabilit obiectivul la Real Madrid: ”Nu există scuze”

După ce Real Madrid s-a impus categoric în fața ”cetățenilor”, Alexander-Arnold a explicat că echipa de pe ”Santiago Bernabeu” nu are scuze și că trebuie să câștige Champions League.

”Trebuie să câștigăm liga. Când e atât de mult hype pentru un meci, să joci pentru Real Madrid... nu există scuze! Trebuie să câștigăm, trebuie să câștigăm competiția.

Nu contează ce e în fața noastră, noi mergem după trofeu”, a spus Trent Alexander Arnold pentru TNT Sports, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Thierry Henry, uluit după Real Madrid - City: ”L-am urmărit cu atenție, era peste tot / Merită toate laudele”

Thierry Henry, retras din fotbal în urmă cu 11 ani, a urmărit meciul și a explicat că în ciuda faptului că este un fan extrem de mare al Barcelonei, trebuie să le ofere credite celor de la Real Madrid pentru maniera în care echipa a pregătit duelul cu City.

Henry a sugerat că Federico Valverde merită toate laudele pentru hat-trick-ul de pe ”Bernabeu”. Mai mult, francezul a rămas uimit și de puștiul de 18 ani, Thiago Pitarch, care a bifat 76 de minute cu City.

”Sunt un mare fan al Barcelonei, un fan al Barcelonei! Dar trebuie să-i acorzi mult credit lui Madrid. Nimeni nu s-a așteptat. Și nimeni nu l-a văzut pe Valverde marcând un hat-trick. Oricine a spus că știe că Valverde va marca un hat-trick minte.

Vreau să vorbesc despre efortul colectiv pe care l-au depus astăzi. Așa câștigi meciurile. Toată lumea a apărat pentru toată lumea. Valverde merită laudele. Pentru că a fost un mare slujitor al clubului, iar marcarea a trei goluri nu este ceva ce i se întâmplă.

Vreau să vorbesc despre... Nu știu cum să-i pronunț numele, Pitarch. Pentru că l-am urmărit cu atenție în seara asta. Ce meci! Era peste tot”, a spus Henry, potrivit Marca.