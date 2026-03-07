Tchouameni a deschis scorul în minutul 11, dar Iglesias a restabilit egalitatea în minutul 25. Scorul final a fost stabilit de Federico Valverde în prelungiri.

Alvaro Arbeloa, atac cu manta pentru starurile lui Real Madrid

După meci, Alvaro Arbeloa a luat parte la conferința de presă, iar antrenorul lui Real Madrid a profitat de ocazie și a trimis câteva ”săgeți” spre starurile echipei de pe Santiago Bernabeu, sugerând că o parte dintre jucători nu mai au motivație și nu mai trag pentru echipă.

Fără să dea nume, Arbeloa a făcut o declarație care a agitat apele în Spania. ”Sunt foarte mulțumit de jucătorii care au vrut să vină la meci”, a spus Arbeloa.

Conform Marca, Arbeloa a făcut referire la Eduardo Camavinga, dar și la alți jucători si lui Real Madrid care dintr-un motiv mai mult sau mai puțin întemeiat au absentat de la meciul cu Celta Vigo.

Real Madrid a avut nu mai puțin de zece jucători absenți la meciul cu Celta Vigo. Trei jucători au fost suspendați, în timp ce alți șapte au probleme cauzate de accidentări.

Eduardo Camavinga a ratat ultimele două meciuri ale lui Real Madrid din cauza unei probleme stomatologice. Mijlocașul francez s-a antrenat normal cu o zi înaintea meciului cu Celta Vigo, însă, în cele din urmă, fotbalistul nu a făcut parte din lotul madrilenilor. Un alt jucător la care ar fi făcut referire antrenorul lui Real Madrid este Dean Huijsen, care a fost suspendat.