Mijlocaşul echipei Real Madrid, Eduardo Camavinga, a anunţat că a deschis o academie de fotbal în Angola, ţara sa natală.



În timpul unei vizite în ţara sa natală, Angola, Eduardo Camavinga a finalizat un proiect care îi era drag. Mijlocaşul echipei Real Madrid a lansat o academie de fotbal şi o şcoală.



Eduardo Camavinga a înființat o academie de fotbal în Angloa



"Pentru a da ţării mele înapoi ceea ce mi-a oferit”, a declarat jucătorul în vârstă de 23 de ani presei locale în timpul unei vizite la Ministerul Tineretului şi Sportului.



„Mă umple de bucurie”, a mărturisit el. „Părinţii mei sunt foarte mândri. Sunt, de asemenea, foarte fericit să mă întorc în ţara mea şi să am ocazia de a contribui la dezvoltarea ei.”



Eduardo Camavinga a profitat de ocazie pentru a încuraja echipa naţională a Angolei, care participă la CAe: „Am văzut ultima ediţie a CAN în Coasta de Fildeş, au jucat bine.

Au pierdut primul meci (împotriva Africii de Sud, 1-2), dar cel mai important este să ţină capul sus, pentru a fi mai buni în următoarea etapă.”



News.ro.

