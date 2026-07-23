Echipa din Premier League - Fulham a anunțat în această vară acordul cu antrenorul Alvaro Arbeloa, iar acum vrea să îi și aducă acestuia jucătorii de care are nevoie, pentru un parcurs cât mai bun în cel mai puternic campionat din lume, care se vede pe VOYO!

Reamintind, Fulham, care a finalizat sezonul trecut de Premier League pe locul 11, căuta un nou antrenor după plecarea portughezului Marco Silva, cel care a pregătit în ultimii cinci ani gruparea de pe Craven Cottage şi l-a înlocuit pe compatriotul Jose Mourinho la Benfica Lisabona. S-a ajuns la varianta Alvaro Arbeloa!

Alvaro Arbeloa îl vrea la Fulham pe Gonzalo Garcia, de la Real Madrid

Acesta este decis să facă o echipă solidă, iar un nume pe care îl vrea este cel al lui Gonzalo Garcia, atacant central în vârstă de 22 de ani, care joacă la prima echipă a Realului din vara anului trecut.

Însă, Garcia este un fotbalist format la Academia Real Madrid și a avut o ascensiune remarcabilă. În sezonul trecut a fost folosit în 39 de meciuri.

Rămâne de văzut care va fi reacția celor de la Real Madrid după interesul lui Fulham. Cert este că spaniolul pare să aibă șanse reduse la titularizare pe "Santiago Bernabeu", având în vedere că va concura cu Kylian Mbappe și Endrick.

Gonzalo Garcia, de 12 ani la Real Madrid. Face pasul la Fulham?

Dacă despărțirea de Real se va produce, atunci Garcia va părăsi Madridul după 12 ani, el ajungând în curtea echipei în 2014, când a făcut trecerea la academie de la o altă formație din același ”sector”, Jarame Race.

Vârful, cotat la 30 de milioane de euro, are 51 de meciuri adunate pentru echipa mare a Real Madrid, timp în care a contabilizat 13 goluri și cinci pase decisive.