Dinamo Minsk, Riga FC şi Braga au câştigat, miercuri, în deplasare, în prima manşă a turului al doilea preliminar al competiţiei de fotbal Conference League.

Dinamo Minsk a dispus cu 4-2 de Neftci, la Baku (foto), Riga FC a câştigat la Skopje, cu Vardar, scor 3-2, iar Braga s-a impus cu 1-0 la Pancevo, în faţa echipei locale Zeleznicar.