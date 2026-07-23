Dinamo Minsk, Riga FC şi Braga au câştigat, miercuri, în deplasare, în prima manşă a turului al doilea preliminar al competiţiei de fotbal Conference League.
Dinamo Minsk a dispus cu 4-2 de Neftci, la Baku (foto), Riga FC a câştigat la Skopje, cu Vardar, scor 3-2, iar Braga s-a impus cu 1-0 la Pancevo, în faţa echipei locale Zeleznicar.
Rezultatele înregistrate în prima manşă a turului al doilea preliminar al Conference League
Marţi
IFK Goteborg (Suedia) - FCI Levadia Tallinn (Estonia) 1-2
Floriana FC (Malta) - FC Drita (Kosovo) 1-1
FC Atert Bissen (Luxemburg) - ETO FC Gyor (Ungaria) 2-6
Miercuri
Neftci Baku (Azerbaidjan) - FC Dinamo Minsk (Belarus) 2-4
Bohemian FC (Irlanda) - FC Ballkani (Kosovo) 2-1
Istanbul Başakşehir FK (Turcia) - FC Inter Turku (Finlanda) 1-1
FC Vardar Skopje (Macedonia de Nord) - Riga FC (Letonia) 2-3
FC Spartak Trnava (Slovacia) - FC ŢSKA 1948 Sofia (Bulgaria) 0-0
FK Zeleznicar Pancevo (Serbia) - SC Braga (Portugalia) 0-1
Joi
FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) - FC Petrocub Hînceşti (Moldova)
ML Vitebsk (Belarus) - FK Sutjeska Niksic (Muntenegru)
FC Flora Tallinn (Estonia) - The New Saints FC (Ţara Galilor)
HNK Rijeka (Croaţia) - Derry City (Irlanda de Nord)
FC Lugano (Elveţia) - KF Dukagjini (Kosovo)
HJK Helsinki (Finlanda) - Coleraine FC (Irlanda de Nord)
Fotbal Club FCSB (România) - FK Auda (Letonia)
FC RFS (Letonia) - Vestri (Islanda)
Rakow Czestochowa (Polonia) - Valletta FC (Malta)
FK Liepaja (Letonia) - FK Austria Viena (Austria)
Debreceni VSC (Ungaria) - FC Piunik Erevan (Armenia)
GAIS Goteborg (Suedia) - FC Nordsjaelland (Danemarca)
MSK Zilina (Slovacia) - GKS Katowice (Polonia)
NK Varazdin (Croaţia) - FK Jablonec (Cehia)
FC Dila Gori (Georgia) - Apollon Limassol FC (Cipru)
NK Bravo (Slovenia) - KF Shkendija (Macedonia de Nord)
FC Universitatea Cluj (România) - SK Brann Bergen (Norvegia)
Shelbourne Dublin (Irlanda) - Nomme Kalju FC (Estonia)
Valur Reykjavik (Islanda) - HSK Zrinjski Mostar (Bosnia-Herţegovina)
FC Zimbru Chişinău (Moldova) - FC Noah (Armenia)
FC Dinamo Tbilisi (Georgia) - FK Zalgiris Vilnius (Lituania)
NK Aluminij (Slovenia) - FC Dinamo City (Albania)
FC DAC 1904 Dunajska Streda (Slovacia) - FK Velez Mostar (Bosnia-Herţegovina)
FC BATE Borisov (Belarus) - FC Sion (Elveţia)
Stjarnan (Islanda) - Ilves Tampere (Finlanda)
Motherwell FC (Scoţia) - Havnar Boltfelag Torshavn (Feroe)
FK Panevezys (Lituania) - FC Tobol Kostanai (Kazahstan)
FC Malisheva (Kosovo) - Hibernian FC (Scoţia)
Paksi FC (Ungaria) - Panathinaikos Atena (Grecia)
FK Vojvodina Novi Sad (Serbia) - AFC Ajax Amsterdam (Olanda)
FC Polisia Jitomir (Ucraina) - FC Copenhaga (Danemarca)
LNZ Cerkasi (Ucraina) - KAA Gent (Belgia)
FC Santa Coloma (Andorra) - SK Rapid Viena (Austria)
Hapoel Tel Aviv FC (Israel) - PFC Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria)
FC Alaşkert (Armenia) - CFR 1907 Cluj (România)
Paide Linnameeskond (Estonia) - PFC Zira (Azerbaidjan)
FC Vaduz (Liechtenstein) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra)
NSI Runavik (Feroe) - FC Koper (Slovenia)
AEK Larnaca FC (Cipru) - Beitar Ierusalim FC (Israel)
FK Partizan Belgrad (Serbia) - FC UNA Strassen (Luxemburg)
* Partidele din manşa secundă vor avea loc pe 28, 29 şi 30 iulie. Agerpres