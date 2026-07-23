PROGRAM Dinamo Minsk, surpriza serii în Conference League! Și cum s-a chinuit Sporting Braga

Dinamo Minsk, surpriza serii în Conference League! Și cum s-a chinuit Sporting Braga Conference League
SPORT.RO
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S-au disputat o parte din meciurile turului 2 preliminar al competiției.

TAGS:
Conference LeagueDinamo MinskSporting BragaNeftchi Bakuriga fc
Din articol

Dinamo Minsk, Riga FC şi Braga au câştigat, miercuri, în deplasare, în prima manşă a turului al doilea preliminar al competiţiei de fotbal Conference League.

Dinamo Minsk a dispus cu 4-2 de Neftci, la Baku (foto), Riga FC a câştigat la Skopje, cu Vardar, scor 3-2, iar Braga s-a impus cu 1-0 la Pancevo, în faţa echipei locale Zeleznicar.

Rezultatele înregistrate în prima manşă a turului al doilea preliminar al Conference League

Marţi

IFK Goteborg (Suedia) - FCI Levadia Tallinn (Estonia) 1-2

Floriana FC (Malta) - FC Drita (Kosovo) 1-1

FC Atert Bissen (Luxemburg) - ETO FC Gyor (Ungaria) 2-6

Miercuri

Neftci Baku (Azerbaidjan) - FC Dinamo Minsk (Belarus) 2-4

Bohemian FC (Irlanda) - FC Ballkani (Kosovo) 2-1

Istanbul Başakşehir FK (Turcia) - FC Inter Turku (Finlanda) 1-1

FC Vardar Skopje (Macedonia de Nord) - Riga FC (Letonia) 2-3

FC Spartak Trnava (Slovacia) - FC ŢSKA 1948 Sofia (Bulgaria) 0-0

FK Zeleznicar Pancevo (Serbia) - SC Braga (Portugalia) 0-1

Joi

FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) - FC Petrocub Hînceşti (Moldova)

ML Vitebsk (Belarus) - FK Sutjeska Niksic (Muntenegru)

FC Flora Tallinn (Estonia) - The New Saints FC (Ţara Galilor)

HNK Rijeka (Croaţia) - Derry City (Irlanda de Nord)

FC Lugano (Elveţia) - KF Dukagjini (Kosovo)

HJK Helsinki (Finlanda) - Coleraine FC (Irlanda de Nord)

Fotbal Club FCSB (România) - FK Auda (Letonia)

FC RFS (Letonia) - Vestri (Islanda)

Rakow Czestochowa (Polonia) - Valletta FC (Malta)

FK Liepaja (Letonia) - FK Austria Viena (Austria)

Debreceni VSC (Ungaria) - FC Piunik Erevan (Armenia)

GAIS Goteborg (Suedia) - FC Nordsjaelland (Danemarca)

MSK Zilina (Slovacia) - GKS Katowice (Polonia)

NK Varazdin (Croaţia) - FK Jablonec (Cehia)

FC Dila Gori (Georgia) - Apollon Limassol FC (Cipru)

NK Bravo (Slovenia) - KF Shkendija (Macedonia de Nord)

FC Universitatea Cluj (România) - SK Brann Bergen (Norvegia)

Shelbourne Dublin (Irlanda) - Nomme Kalju FC (Estonia)

Valur Reykjavik (Islanda) - HSK Zrinjski Mostar (Bosnia-Herţegovina)

FC Zimbru Chişinău (Moldova) - FC Noah (Armenia)

FC Dinamo Tbilisi (Georgia) - FK Zalgiris Vilnius (Lituania)

NK Aluminij (Slovenia) - FC Dinamo City (Albania)

FC DAC 1904 Dunajska Streda (Slovacia) - FK Velez Mostar (Bosnia-Herţegovina)

FC BATE Borisov (Belarus) - FC Sion (Elveţia)

Stjarnan (Islanda) - Ilves Tampere (Finlanda)

Motherwell FC (Scoţia) - Havnar Boltfelag Torshavn (Feroe)

FK Panevezys (Lituania) - FC Tobol Kostanai (Kazahstan)

FC Malisheva (Kosovo) - Hibernian FC (Scoţia)

Paksi FC (Ungaria) - Panathinaikos Atena (Grecia)

FK Vojvodina Novi Sad (Serbia) - AFC Ajax Amsterdam (Olanda)

FC Polisia Jitomir (Ucraina) - FC Copenhaga (Danemarca)

LNZ Cerkasi (Ucraina) - KAA Gent (Belgia)

FC Santa Coloma (Andorra) - SK Rapid Viena (Austria)

Hapoel Tel Aviv FC (Israel) - PFC Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria)

FC Alaşkert (Armenia) - CFR 1907 Cluj (România)

Paide Linnameeskond (Estonia) - PFC Zira (Azerbaidjan)

FC Vaduz (Liechtenstein) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra)

NSI Runavik (Feroe) - FC Koper (Slovenia)

AEK Larnaca FC (Cipru) - Beitar Ierusalim FC (Israel)

FK Partizan Belgrad (Serbia) - FC UNA Strassen (Luxemburg)

* Partidele din manşa secundă vor avea loc pe 28, 29 şi 30 iulie. Agerpres

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