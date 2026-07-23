Omonia Nicosia (foto) a învins-o pe Kairat Almaty cu scorul de 1-0, miercuri seara, pe teren propriu, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.
Câştigătoarea acestei duble va juca în turul al treilea preliminar cu Levski Sofia sau Universitatea Craiova.
Campioana Ciprului s-a impus prin golul marcat de Panagiotis Andreou (13), în condiţiile în care a jucat din minutul 34 în zece oameni, după eliminarea internaţionalului maghiar de origine franceză Lois Nego.
Rezultatele înregistrate în prima manşă a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor
Marţi
Mjallby AIF (Suedia) - Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) 3-0
Larne FC (Irlanda de Nord) - FK Steaua Roşie Belgrad (Serbia) 0-4
Sabah FC (Azerbaidjan) - KuPS Kuopio (Finlanda) 1-0
KI Klaksvik (Feroe) - FK Kauno Zalgiris (Lituania) 0-0
AGF Aarhus (Danemarca) - KKS Lech Poznan (Polonia) 1-4
FC Ararat-Armenia (Armenia) - Shamrock Rovers FC (Irlanda) 2-0
FC Thun (Elveţia) - GNK Dinamo Zagreb (Croaţia) 1-1
Vikingur Reykjavik (Islanda) - Hapoel Beer-Sheva FC (Israel) 2-1
FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) - SK Slovan Bratislava (Slovacia) 0-2
Fenerbahce Istanbul (Turcia) - Gornik Zabrze (Polonia) 1-0
SK Sturm Graz (Austria) - Heart of Midlothian FC (Scoţia) 4-0
Miercuri:
PFC Levski Sofia (Bulgaria) - Universitatea Craiova (România) 1-0
Omonia Nicosia (Cipru) - FC Kairat Almaty (Kazahstan) 1-0
KF Egnatia (Albania) - NK Celje (Slovenia) 3-3