Transferul de 121 de milioane de euro vrea să plece cât mai repede de la echipă!

Londonezii au investit sume uriașe în transferuri, aproape un miliard de euro în trei ferestre de mercato, dar rezultatele nu au fost deloc pe măsura așteptărilor, chiar dacă Todd Boehly a ”umblat” și la banca tehnică.

Nici Mauricio Pochettino, fostul antrenor de la Tottenham, nu a avut până acum rezultate notabile la Chelsea. Echipa este pe locul 11 și ar putea rata cupele europene pentru al doilea an la rând.

Mai mult, londonezii primesc o lovitură de proporții. Enzo Fernandez (23 de ani), campion mondial cu naționala Argentinei, vrea să plece de la club după doar un an.

Publicația catalană Sport scrie că starul argentinian s-a oferit la FC Barcelona, dar cel mai probabil o mutare la campioana en-titre a Spaniei va fi mai mult decât complicată, având în vedere că Enzo Fernandez a fost transferat în urmă cu un an de la Benfica Lisabona pentru o sumă uriașă: 121 de milioane de euro.

???? Enzo Fernandez wants to leave Chelsea and has offered himself to Barcelona.

He is under contract until 2032. ????

(Source: @sport) pic.twitter.com/5tONBvEoWh