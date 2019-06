Real Madrid mai pregateste un tun pe piata transferurilor! Perez vrea sa dea 80.000.000 euro pentru o vedeta de la EURO U21

Real Madrid a pus ochii pe Fabian Ruiz.

Dupa ce i-a prezentat oficial pe Hazard, Jovic, Rodrygo, Mendy si Eder Militao, pentru care in total Florentino Perez a platit peste 300 de milioane de euro, Real Madrid a pus ochii pe mijlocasul de 23 de ani al celor de la Napoli, Fabian Ruiz, de asemenea titular in nationala U21 a Spaniei.

Napoli cere 80.000.000 euro pentru Fabian Ruiz



Clubul din Italia a platit anul trecut clauza de reziliere in valoare de 30 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Betis si il declara netransferabil in acest sezon. Italienii considera ca parcursul nationalei U21 a Spaniei de la Campionatul European, precum si evolutiile lui Ruiz atat de la echipa de club cat si de la nationala, ii poate creste cota si vara viitoare poate pleca pe bani mai multi.

O problema pentru Real Madrid ar fi faptul ca Napoli nu i-a stabilit o clauza de reziliere mijlocasului spaniol, iar daca sezonul viitor va pleca, italienii nu il vor da cu mai putin de 70-80 de milioane de euro. Madrilenii il vad pe Ruiz ca un mijlocas care s-ar potrivi stilului lui de joc impus de Zidane, in conditiile in care situatia lui Pogba nu e clara.

In acest sezon a marcat pentru Napoli 5 goluri in 27 de aparitii si a oferit 3 pase de gol. Este evaluat la 50 de milioane de euro potrivit transfermarkt si a mai evoluat in cariera pentru Betis U19, Betis B, Elche si Betis.